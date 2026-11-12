Vad gör Birgitta Ohlsson om C sviker sitt löfte att aldrig samarbeta med SD: ”Den dagen den sorgen”

Centerpartiet har två röda linjer i regeringsfrågan. En röd linje mot Vänsterpartiet, och en mot Sverigedemokraterna. Nu ställs partiets löften på prov när förhandlingarna om en ny regering går in i ett avgörande skede.

Socialdemokraterna och Moderaterna ska presentera ”totalpaket” för sina respektive regeringsalternativ senast på fredag klockan 17.

Inrikes| Erik Edlund

Centerpartiets distriktsordföranden samlades för ett digitalt möte under onsdagen där de informerades om läget i regeringsdramat.

Många centerpartister uttrycker på sociala medier sin besvikelse över att C-ledningen överväger att bryta mot vallöftet att inte medverka till att SD får inflytande.

En centerpartist från Borlänge skriver i en kommentar på partiets Facebook-sida att SD inte ska ges inflytande, och att det senaste valet blir sista gången han röstade på C. Om inte partiledningen tänker om. Han tillägger att han i det parlamentariska läge som råder nu hade kunnat acceptera en ministerpost till Vänsterpartiet.

En centerpartist från Mullsjö skriver i en kommentar att han inte har några problem med vänsterpartister i regeringen så länge de hålls på armlängds avstånd från Utrikesdepartementet och Finansdepartementet. ”Att hålla V utanför regeringen är ett vallöfte som jag inte har bett om.” skriver han och tillägger att han aldrig mer tänker rösta på C om de går med i en regering som är beroende av SD.

En C-väljare från Stockholm skriver att hon är ”besviken och arg”.

Andra partimedlemmar i kommentarsspåret uttrycker stöd för C-ledningens linje.

Den profilerade C-medlemmen Birgitta Ohlsson uppmärksammades när hon lämnade Liberalerna för C på grund av L:s svängning frågan om SD. Hon säger att hon driver sin ståndpunkt internt i partiet och att många delar den. Ohlsson är dock förtegen om huruvida hon kommer kunna stanna kvar i C om de medverkar till en SD-stödd regering.

– Den dagen den sorgen, säger hon till Aftonbladet.