”Aldrig under över 55 år av förlagsverksamhet har en brittisk regering återkallat rätten för en av våra författare att resa in i landet.” skriver den pakistansk-brittiske historikern och förläggaren Tariq Ali i ett uttalande på det brittiska bokförlaget Verso books webbplats.

Utrikes | Erik Edlund

Den kände svenske forskaren och författaren Andreas Malm fick sitt elektroniska resetillstånd till Storbritannien återkallat . De brittiska myndigheters motivering var att hans närvaro i landet ”inte kunde anses främja det allmänna bästa.”

Tariq Ali kallar tanken att Malms närvaro ”skadar det allmänna bästa” farsartad. Han menar att det tvärtom är inrikesministeriets ”handling av politisk censur” som skadar det allmänna bästa.

Tariq Ali skriver att man kan anta, eftersom inga närmare skäl har angetts för att förbjuda honom, att det är Malms ståndpunkter om Palestinafrågan som fått dem att avslå hans ansökan.

”Endast en svag och feg regering försöker tygla oliktänkande på detta sätt. Ingen tidigare regering – Konservativ, Labour eller New Labour – har angripit rätten till yttrandefrihet och tankefrihet på detta sätt. Ibland har de förbjudit böcker, men inte författare.”

Tariq Ali skriver att bokförlaget fördömer ”tystandet av kritiska röster” och stöder alla författare och forskare som ”bidrar till öppen intellektuell debatt”.

”Vi uppmanar regeringen att omedelbart återställa Andreas Malms elektroniska resetillstånd och tillåta honom inresa i landet.”

Andreas Malm skulle bland annat delta i ett panelsamtal med Huda Ammori, en av Palestine Actions grundare, och bli intervjuad av BBC.

Här är Andreas Malms egna kommentarer till Internationalen, direkt efter beskedet att han nekas inresa i Storbrittanien:

Andreas Malm stoppad Rubrik – Internationalen