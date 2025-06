18 000 barn har bragts om livet – KD:s kallhamrade ledarduo är moraliskt medskyldig

Pressade av en växande världsopinion och obestridliga fakta börjar nu allt fler regeringar, och politiker, även till höger, kritisera Netanyahus folkmordspraktik.

Det gäller dock fortfarande långtifrån alla.

KD:s Ebba Busch och Alice Teodorescu-Måwe kan inte betraktas som annat än moraliskt medskyldiga till det folkmord som nu utspelas. Detta på grund av deras propagandistiska, politiska och – i Teodorescus fall – direkt profiterande uppslutning bakom den rasistiska och våldsbejakande kolonialstaten Israels folkmord, skriver Peter Widén.



Opinion|Peter Widén

I snart tre månader har Israel sett till att inga hjälpsändningar har kommit in i Gaza. Resultatet är svält framförallt bland barnen. Samtidigt har Israels bombardemang fortsatt. Runt hundra människor om dagen, de flesta barn och kvinnor, har dödats varje dag. Det handlar ofta om precisionsbomber made in USA som exploderar i husens undre våningar. Vi har den senaste tiden kunnat se vad resultatet blir. De som inte dör under rasmassorna bränns ihjäl.

Kolonialstaten Israels uttalade mål är att med systematisk terror och utsvältning fördriva den palestinska befolkningen bort från Gaza-området.

Pressade av en växande upprörd opinion och av publicerade ovedersägliga fakta börjar nu allt fler regeringar offentligt kritisera Netanyahus folkmordspraktik. Röster för sanktioner mot Israel höjs. Till och med politiker som hela tiden stött den israeliska kolonialstaten börjar få kalla fötter. De inser att de i framtiden kommer att få frågan: Vad gjorde du när detta folkmord pågick? Samma fråga som många västeuropeiska makthavare ställdes inför efter andra världskrigets förintelse av miljoner europeiska judar.

Ett parti vars ledning hela tiden energiskt stött den rasistiska kolonialstaten Israel är Kristdemokraterna. Ebba Busch har frotterat sej med bosättare, besökt och stött konferenser där den aggressiva israeliska högern närvarat och till och med iklädd den israeliska krigsmakten IDF:s t-shirt poserat på pansarvagnar – tillsammans med den dåvarande partikamraten Sara Skyttedal.

Den senare manövrerades senare ut av Busch för att ersättas som europaparlamentariker av Alice Teodorescu-Måwe, skyndsamt värvad till partiet av Ebba Busch personligen. Teodorescu skulle visa sej möjligen ännu mer invandrarfientlig och ännu mer fanatiskt proisraelisk än Skyttedal.

Dagens ETC har avslöjat att Teodorescu-Måwe i mars 2025 köpte aktier i det tyska vapenproducerande bolaget Rheinmetall.

Rheinmetall säljer stridsvagnsammunition till Israel . Man har även samarbeten med israeliska vapenföretag om artillerisystem och drönare.Företaget har gjort stora vinster på kriget i Gaza.

Senare köpte hon aktier i ett annat tyskt vapenproducerande företag: Hensoldt AG.

Även Hensoldt , som bland annat tillverkar och utvecklar radarsystem, samarbetar med israelisk vapenindustri. Hon har även köpt aktier i svenska vapentillverkaren Saab AB.

Sverige både säljer vapen till Israel och importerar därifrån. Israels vapenexport till Sverige mer än fördubblades det senaste året. Tidölagsregeringen där KD sitter med godkänner detta.

Ebba Busch och Alice Teodorescu -Måwe manifesterar detta stöd till den israeliska kolonialstaten samtidigt som Gazas barn utsätts för denna makts svältstrategi. Samtidigt som hundra människor varje dag dör under Israels bombardemang. Samtidigt som allt pekar på att målet för Israel är total etnisk rensning. Samtidigt som högreextrema israeliska ungdomar ledda av de högerextrema fascistoida partierna marscherar och dansar genom Jerusalem sjungande och skrikande: “Död åt araberna!” Samtidigt som bosättarna nu fördrivit 40 000 palestinier på Västbanken.

I Gaza har nu 18 000 barn bragts om livet genom den israeliska krigsmaktens direkta våldshandlingar. Det totala antalet dödade på grund av terrorbombningarna, artilleribeskjutningen och marksoldaterna krypskytte uppgår till minst 63 000. Uppskattningsvis fler än 100 000 har avlidit på grund av umbäranden orsakade av den israeliska kolonialstatens så kallade krigsföring. Antalet skadade för livet, lemlästade och traumatiserade är enormt.

Busch och Teodorescu-Måwe kan inte betraktas som annat än moraliskt medskyldiga till det folkmord som nu utspelas. Detta på grund av deras propagandistiska, politiska och – i Teodorescus fall – direkt profiterande uppslutning bakom den rasistiska och våldsbejakande kolonialstaten Israels folkmord.