”Klart vi är rädda, men vårt fokus skall alltid vara på palestinierna”

Veckans avsnitt av Internationalens podd I -studio spelades in på engelska med tre aktivister på Freedom Sumud Flotilla på väg till Gaza: Lorena Delgado Varas tillsammans med två kamrater från Mexiko: Dolores Perez La Carro och Karen Castillo. Vi är glada att få möjligheten att prata med aktivisterna som är med på den här historiska insatsen till havs, men täckningen var tyvärr väldigt dålig så ljudet hackar.

Så här kommer också en skriftlig översättning till svenska.

Åsa Mattsson: Hej och välkommen till Internationalens pod i studio. Den här veckan har vi inte våra gäster i studion. Vi pratar med dem via telefon från Medelhavet. Och det är Lorena Delgado Varas från Sverige tillsammans med sina kamrater Dolores Perez La Carro och Caren Castillo från Mexiko. De är ombord på en av de över 50 båtarna lastade med mediciner, mat och skolmaterial som i Freedom Zumud Flotilla nu seglar från Barcelona till Gaza för att bryta Israels lagstridiga bojkott.

Välkommen till Internationalen, Lorena, Karen och Dolores.

Lorrena, Karen och Dolores: Tack. Tack. Tack för att du tog dig tid.

Åsa: Hur mår ni? Hur är situationen för er? Er båt heter Huga, eller hur? Och just denna är för enbart kvinnor. 15 kvinnor från hela världen?

Lorena: Det är en fantastisk båt, underbar. Vi delar detta engagemang med våra partners och kollegor här till havs. Nu är de systrar. Båten är vårt hem. Och vi är mycket inriktade på att färdas till Gaza och vårt mål är att försöka upprätta en humanitär korridor för att föra in nödvändiga varor till Gazas svältande befolkning.



Dolores: Ja, målet är att skapa en mänsklig korridor för att föra in det som är nödvändigt för det svältande folket i Gaza.

Åsa: Dolores, Karen och Lorena, kan ni vara snälla och röra på er lite på båten för vi har en lite dålig ljudförbindelse just nu. Vi kan fortsätta att prata medan ni rör er.



Lorena: Det är inte det lättaste ( skratt)

Karen: Det kan vara erfarenheten från andra båtar också, kommunikationen är inte enkel.



Åsa: Ser ni de andra båtarna i flottan? Är de nära ?



Dolores: Ja, de flesta båtarna försöker segla tillsammans.

Åsa: Varför behövs den här aktionen så mycket och varför just nu?



Lorena: Så sent som i juni arresterades och deporterades Greta Thunberg, och det har även gjorts andra försök att nå Gaza från havet och få in hjälp. Men det är verkligen annorlunda den här gången. Det är en mycket större flotta. Vi har 50 båtar med aktivister från 44 länder.

Åsa: Tror du att ni kommer att lyckas nå Gaza den här gången?



Dolores: Jag tror att vi kommer att lyckas. Det finns en viss skillnad mot de andra uppdragen som vi tänker oss.

Åsa: När ni kommer till Tunisien kommer fler att ansluta, fler aktivister och båtar.



Karen: Missionen är så mycket större än tidigare. Det involverar så många tidigare mobiliseringar. Både internationallt och i våra egna hemländer. Så det är mycket bredare och större, Palestinarörelsen har också växt enormt och blivit en stark faktor att räkna med, som framförallt inte Israel räknat med. Därför har den här flottiljen så mycket kraft.





Åsa: Flottans namn är Sumud, som betyder uthållighet och ståndaktighet. Hur hjälper ni varandra på båten att behålla den ståndaktigheten? Det är den femte dagen ni är till havs, men resan är tänkt att ta två veckor?

Karen: Jag tycker att ordet Sumud är vackert för att det är logiskt, det är rimligt. Även detta stora aktivistprojekt är fantastiskt att få vara del av, det måste vara för mer än en dag, vi lär oss av varandra, hämtar styrka från varandra, från solidariteten. Att förändra den här situationen kommer att kräva stor uthållighet under långt tid och involvera många, den här flottan är det största hitiills, men inte det sista. Även om det inte varit enkelt att resa från andra sidan jorden är det värt det. Vi talar olika språk, vi tänker annorlunda, men vi har en gemensam värdegrund. Vi är förenade genom Palestina.

– Jag tror att det är mycket styrka I det. Så vi hjälper varandra och vi försöker också förstå när kommunikationen inte fungerar.

Dolores: Det är mycket praktiskt ombord här också, som mat inte minst, och vi lagar alla mat, men Lorena är fantastisk på detm hon fr oss alla att leva bra här( skratt)

Karen: Så jag tror Sumud är ordet I våra hjärtan inte minst under den här långa resan.





Åsa: Och ni kommer att mellanlanda i Tunisien, eller hur? Vilka ansluter där?

Lorena: vi vet inte exakt, men vi har fått bilder av folk som förbereder sig för att ansluta, så ja, det är många mer som kommer ombord.

Lorena: Vi delar också all information mellan båtarna för att det är manga hinder, manga motstånd. Det finns manga säkerhetsfrågor. Israel har ju försökt göra allt även administrativt för att försvåra och fördröja för aktivister att ansluta, genom byråkratiska åtgärder som att inte godkänna identitetshandlingar. VI måste vara vaksamma.

Dolores: Och uppenbarligen reser vi mot den mest vaksamma, svåraste armén I världen. Jag håller med Lorena om att Israel verkligen anstränger sig för atts kapa byråkratiska hinder till att börja med för att stoppa oss. Ståndaktigheten har behövts.. just nu fick vi reda på att Israels president har anlänt Italien för att sätta press på Italien.

Karen: Så det är väldigt viktigt att vi får stöd också utifrån hela tiden, som vi har fått nu av italienska hamnarbetare! Men vi behöver vara ständigt medvetna om faran och vi behöver hjälp även på den politiska nivån. Det är mycket viktigt att även stater agerar, inte bara får ur sig tomma fraser. Stater, som den svenska, och i vårt fall den mexikanska, måste handla – stoppa vapenexporten till Israel, bryta handelsavtal. Inte tillåta att Israel fortsätter detta folkmord och också hotar världen, om världen inte förmår agera och sätta stopp för brotten mot folkrätten.

Åsa: Och Dolores, Karen and Lorena, I måndags slog också den internationalla forskargruppen IAGS, världens främsta folkmordsforskare, fast att vad Israel gör i Gaza stämmer med FN:s kriterier för folkmord. Detta är inget krig mellan två sidor, detta är folkmord. Ändå säger den svenska utrikesministern Maria Malmer Stenegard att hon fortsatt inte tänker använda ordet folkmord, utan inväntar en rättslig process.

Åsa: Lorena, kan du kommentera det? Och kan ni Dolores och Karen kommentera hur er regim i Mexiko har reagerat på forskarnas rapport?

Lorena: När det gäller vår minister, Maria Malmer Stenegard,den Svenska regeringen har haft alla möjligheter att stoppa vårt samarbete med Israel, men avstått. Länge stod de också direkt och öppet på Israels sida. De har nu börjat ändra sin retorik , med det har bara skett det sista året, när det gäller agerande ser vi ännu ingen skillnad. Varje agerande de diskuterar mot Israel är sådana som de vet inte kommer att fungera , tar för lång tid eller inte kommer att hålla. Och när de inte kallar det som pågår folkmord , även när experter framhåller att det är det, är det bara ytterligare ett sätt för den svenska regeringen att förminska vad som pågår, samtidigt som de försöker dölja sin medskyldighet i folkmordet mot det palestinska folket.

Dolores: Även I Mexiko kallar vår regering detta fortfarande för ett krig. Och vi måste komma ihåg vad Internationella brottmålsdomstolen sagt om Netanyahu. Så vi behöver att alla regeringar, världen över, kallar det Israel gör folkmord, alla förstår att det är det som pågår när vi ser bilderna i våra hem, i tidningar och i TV av dödade, flyende och svältande palestiner, och att Israel medvetet undanhållit mat och mediciner.

Åsa: Sverige är också bakom EU:s avtal som ger Israel miljarder i ekonomiskt stöd, och varken vår regering, eller vår parlamentariska opposition, Socialdemokraterna, kräver stopp för vapenexporten eller kräver att Israels rättsstridiga blocka ska brytas.Är Sverige, och Mexiko och andra länder som icke-agerar, därmed medskyldiga till folkmordet, anser ni?

Dolores: Ja, regeringar behöver agera, de måste göra vad som är nödvändigt VI måste få ett vapenembargo, bättre samarbete mellan universiteten, ett handelsstopp.Men ingen av dem agerar som folkmordskonventionen stipulerar.

Moral- och rättsligt ansvar måste gälla, allt det som alla länder som har skrivit under konventionen måste gälla!

Åsa: Lorena, Karen och Dolores, vadni gör nu, genom att delta I Freedom Sumud Flotilla, är inte utan risk, det måste vi understryka. Flottan riskerar att bli bordad av Israel och ni aktivister riskerar att bli arresterade. Netanyahus säkerhetsminister Ben Guir har också uttalat i den regeringsvänliga tidningen Il Hayom, att ni alla på flottan är ”terrorister” och hotat att arrestera er och sätta er i fängelse, under mycket längre tid och sämre omständigheter än i juni när alltså Greta Thunberg greps och togs till Israel, men sen släpptes efter kort tid.

Åsa: Och grunden för frihetsberövande answer Ben Guir är att ni, enligt källor, skulle göra intrång på ett förbjudet militärt område. Hur reagerar nip å dessa kungöranden från företrädare för den israeliska regeringen.

Lorena: Well, jag tror alla I det här uppdraget är medvetna om riskerna . Men vårt focusska alltid vara palestinierna. Deras situation är så mycket värre än vi kan föreställa oss.Och Israel har alltid varit väldigt hotfullt mot aktivister.

-Hotat människor som står upp för mänskliga rättigheter och respekterar inte mänskliga rättigheter. På det sättet är det väldigt viktigt att våra hemländers regeringar gör vad de kan för att skydda oss som är med på de här båtarna. Men hittills har jag inte sett en skymt av den Svenska regeringen.

Åsa: Och ni Dolores och Karen, är ni rädda I den här situationen? Karen.

Karen: Jag tror att det är en normal reaktion I kroppen att vara rädd, eller hur! Och jag tanker att det är ett gott tecken för det betyder att vi älskar livet och att vi vill leva I den här världen. Det är viktigt att våga vara rädd och det gör oss starka.

Dolores: Alla ansträngningar människor gör runt om I världen för att stötta och supporta flottillan, och kräva stopp för folkmordet, gör också att vi vågar mer, det gör oss starkare, det gör att man kan hantera rädslan bättre. Och den här flottiljen, när den för sig framåt, kommer att ge fler och fler palestinaaktivister, så det är en mycket större insats än enbart vi som är på båtarna. Vi är visserligen I frontlinjen, men vi är också inspiratörer, det vår aktion gör är att väcka fler till medvetande och att de också kommer med i rörelsen för förändring. Det skapar mer rörelse, mer activism, It will also keep calling to more action. (16:55) So I think that this is the time to break the siege. (16:59) This movement will not stop.Den här rörelsen kommer att fortsätta, och fortsätta växa!

Lorena: Och jag tror att det verkligen är en ny generation nu som kommer att göra allt för att se ett fritt Palestina! Och kan jag också lägga till att för den svenska publiken, arbetet som italienska unga gör när de säger att de kommer att stoppa varje attack på flottiljen. Italienska universitet har också hotat med strejk om flottiljen är hotad eller skadas. Jag tror det vore så värdefullt om fackliga organisationer världen över kunde ansluta sig till det löftet från italienska arbetare, italienska hamnarbetare och italienska studenter att röra sig tillsammans.

Åsa: Så ni vill understryka att den här aktionen, är bara en del av en större rörelse , men att Sumud kan vara mycket viktig och avgörande när det gäller att väcka fler så att de ansluter sig till rörelsen.

Karen: Ja, detta är ingenting som händer bara genom oss som är på båtarna uta nalla på land måste hjälpa oss. Det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter oavsett om du är till havs eller på land, gammal eller ung, student eller arbetare, alla måste vara en del.

Dolores: Därför att detta rör inte bara unga. Detta kommer att ha betydelse för framtiden i varje enskilt land som lever i detta system idag. Sumuds krav nu är att bryta blockaden mot Gaza och också sanktioner mot Israel, ett stop för all vapenexport och militärt samarbetet med Israel och ett stopp för EU:s avtal med Israel.

Lorena: Och handelsavtal. Samt även att stöda BDS rörelsen, Bojkott, desinvestering och sanktioner. Och att bygga en bred rörelse för Palestina I Sverige och internationallt.

Dolores: Vi hart re delegationer som inte kuna ansluta, men de gör sitt arbete ändå. Så detta nätverk, denna rörelse blir större och större.

Åsa: Internationalen har också ett samarbete med palestinska journalister och fotografer inne I Gaza. Jag vet inte om ni sett deras berättelser, men de är fantastiska, mänskliga och så nära livet i Gaza. Så när ni kommer dit Lorena, Karen och Dolores hoppas jag att ni har möjlighet att träffa dem, prata och ta bilder! Så låt oss höras om det!

Karen: Jag är glad att höra att ni har journalister från Gaza som kan berätta inifrån vad som händer! Att stödja dem är livsviktigt!

Dolores: Jag tycker också att det är oansvarigt att stora media I Nord arbetar med palestinska journalister utan att ta riktigt ansvar för vad som händer dem, att de så lätt kan tvätta sina händer när de dödas eller blir måltavlor för Israels militär.

Åsa: Vi avslutar med att nämna Sumud Flottillas Krav igen:

-Bryt blockaden mot Gaza – nu!

• Sanktioner mot Israel – stoppa all vapenexport och militärt

samarbete!

• Avsluta EU:s handelsavtal med Israel!

• Stöd BDS-rörelsen – bojkotta, desinvestera, sanktionera!

• Bygg en bred, enad rörelse för Palestina i Sverige och

internationellt!

Vi uppmanar till handling. Den svenska arbetarrörelsen, fackföreningarna,

klimataktivisterna, ungdomsrörelsen – det är dags att ta strid.

Flottiljen Sumud visar vägen. Men blockaden bryts inte till havs om inte

protesterna på land växer.

• Delta i manifestationer.

• Organisera blockader mot vapenexport och israeliska varor.

• Pressa fackföreningar och partier att ta ställning.

• Bygg solidaritetskommittéer på arbetsplatser, skolor och

universitet

Åsa: Tack Lorena Delgado Varas, Dolores Perez La Carro och Karen Castillo, för att ni var med i Internationalens podd. Tack alla som lyssnat, och vår tekniker idag Göran Samuelsson,

Vi hörs igen nästa vecka.

Länk till poddsamtalet:

