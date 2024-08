900 ton förbjudna gifter över Eskilstuna

900 hundra ton kemikalier rakt ut i luften. Det är priset Eskilstuna kommer att få betala när det kinesiska företaget Shenzen Senior Materials bygger en fabrik i staden. Företaget hävdar själva att systemet är säkert, men lokalinvånare och experter är oroade över hälsoriskerna och utsläppens miljöpåverkan.

INRIKES | Erik Edlund

Företaget tillverkar separatorfilm till elbilsbatterier, och den nya fabriken är den största industrisatsningen i Eskilstunas historia. På sikt räknar man med att 600 jobb kommer skapas. Men väger de nya arbetstillfällena och skatteintäkterna upp skadan av att 900 ton mycket hälsofarliga kemikalier släpps ut? Många eskilstunabor tror inte det.



Den kemikalie som Shenzen Senior Materials fått tillstånd att släppa ut är metylenklorid. Det är ett farligt lösningsmedel som kan vara direkt dödligt vid inandning, och kan ge upphov till bl a cancer, njurskador och demens. Metylenklorid är totalförbjudet i Sverige sedan 30 år. Men det går att söka dispens från Kemikalieinspektionen (KEMI).



Företaget har fått dispens av Kemikalieinspektionen att använda ämnet under två år. När de två åren gått får företaget söka ett nytt tillstånd.



Under de senaste tio åren har 29 företag i Sverige fått dispens att använda totalt 311 ton metylenklorid. Tillståndet som Shenzen Senior Materials fått ger dem rätt att under vardera av de två åren använda 2270 ton av kemikalien, och släppa ut 900 ton. Det rör sig alltså om en rejäl ökning av mängden hälsofarliga kemikalier i den svenska luften.

Det kinesiska företaget säger själv att det inte finns någon risk med användningen eftersom ”systemet är slutet”. Det betyder att ingen luft kan komma vare sig ut eller in. Karen med den giftiga kemikalien står i ett rum med undertryck, och anläggningens anställda måste ha särskilda skyddskläder och passera en luftsluss. Man har alltså vidtagit flera åtgärder för att förhindra att gifter läcker ut. Men systemet är inte helt tätt, vilket Dagens Arbete rapporterade om. 900 ton per år av den hälsofarliga kemikalien kommer släppas ut genom 20 av de 32 skorstenar som syns på ritningarna.



Kemikalieinspektionen visste att beslutet skulle bli kontroversiellt. Därför skickade de ut ett pressmeddelande i samband med att beslutet om dispens blev offentligt. I pressmeddelandet skriver Kemikalieinspektionen att de villkor som måste uppfyllas för att myndigheten ska ge dispens är att alternativ till lösningsmedlet saknas, att företaget undersöker alternativen till metylenklorid för att på sikt fasa ut det, och att det minimerar risken för att anställda exponeras för ämnet.



– Kemikalieinspektionen har bedömt risken för att de som arbetar i verksamheten ska exponeras för ämnet. Vår bedömning är att de åtgärder företaget planerar att vidta är tillräckliga för att inte utsätta de anställda för en oacceptabel risk. Vi har inte bedömt effekterna på omgivande miljö utan det blir en fråga för länsstyrelsen i samband med miljöprövningen.

Eskilstunabor som kämpar mot fabriken har hittat flera tveksamheter i Kemikaleinspektionens beräkningar.



En av aktivisterna förklarar kritiken i en insändare i den progressiva Eskilstuna-baserade nättidningen E-folket. Den viktigaste synpunkten är att myndigheten har räknat med att metylenklorid väger lika mycket som luft. Metylenklorid är i själva verket nästan tre gånger tyngre än luft. Det innebär att den hälsofarliga kemikalien sprids nedåt snarare än horisontellt.



– Vi höjer våra röster och frågar igen: Hur ska vi inte vara oroliga? Vi kräver svar från Senior Materials, från Kommunstyrelsen och från de myndigheter och instanser som gett klartecken för detta framtidsfientliga utsläpp!



Eskilstunas miljökontor och Länsstyrelsen var tveksamma till att tillåta så stora utsläpp. Men i nästa instans, Mark- och miljödomstolen, fick det kinesiska företaget grönt ljus. Eskilstunaborna har däremot aldrig godkänt bygget.



När Senior Materials sökte tillstånd för verksamheten anordnade företaget ett så kallat samrådsmöte. De boende i området bjöds in via brev för att informeras om hur de som grannar kan komma att påverkas av den nya fabriken. Ett sådant möte är de enligt lag skyldiga att ha vid den här typen av etableringar. Men de grannar som deltog tycker inte att de blev tillräckligt informerade om hur farliga fabrikens utsläpp kan vara



En del av dem som är kritiska vill pressa företaget hårdare till att på allvar utforska alternativen till kemikalien.

Maria Chergui (V) skriver i en insändare i E-folket.

– Kommer vi att drabbas av allvarliga sjukdomar på grund av metylenklorid i luften? Kommer utsläppen att hamna i våra vattendrag när det regnar? Vi anser att de styrande politikerna i S och M nu måste sätta press på Senior i Svista att arbeta för att hitta en ersättning till metylenklorid så snart som möjligt.



Aktivisterna i Kampanjen Stoppa Seniors utsläpp av metylenklorid är skeptiska till den linjen och oroar sig för att den kommer bli ett stickspår som företaget kan utnyttja för att göra sina utsläpp ”medan de letar alternativ”.

– Det är bra att ni är kritiska, skriver de i sitt svar i E-folket, men vi vill inte att ni bara ställer en fråga om vad Socialdemokraterna och Moderaterna ska göra för att “i dialog med Senior minska riskerna” – vi kräver att ni ska delta i kampanjen för att riva upp dispensen. Vi kan inte godta något snömos om att “minska riskerna”! Det ska inte finnas något utsläpp av metylenklorid alls som skapar risker! skriver aktivisterna.



Det är många som är oroliga över Senior materials planerade utsläpp.



Oroliga eskilstunabor har bla, startat en namninsamling, både i fysisk form och på nätet, som är uppe i över 11 000 underskrifter. Dessutom har man regelbundna flygbladsutdelningar och appellmöten på stan.



Initiativtagaren till namninsamlingen säger till Sveriges Radios P4 Sörmland att det som händer i Eskilstuna nu är unikt.

– Det har aldrig hänt förut att man fått tillåtelse att släppa ut 900 ton av ett miljögift. Det är klart att vi blir rädda och oroliga.

Hon säger att ingen hittills har kunnat ge ett svar på varför de inte behöver vara oroliga.



Facebook-gruppen Stoppa Seniors utsläpp av metylenklorid har när detta skrivs över 7500 medlemmar.

Motståndare till fabriken mobiliserar nu till en stor demonstration 7 september. Uppslutningen förväntas bli massiv.

FOTO Rolf Waltersson / eFOLKET