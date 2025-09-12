Alex Fuentes: Jomshof sprider hat – hotet mot demokratin kommer från SD, inte från vänstern

Richard Jomshof påstår i Aftonbladet (9/9) att Palestinasolidariteten är ”radikal” och ”antisemitisk”. Men FN, Amnesty och Human Rights Watch m fl. delar kritiken mot Israels krigsbrott. Det verkliga hotet mot demokratin är inte vänstern – det är SD:s hatpolitik.

Det skriver Alex Fuentes i en replik till Jomshof – som även publiceras idag fredag på Aftonbladets debattsida!

Opinion|Alex Fuentes

Richard Jomshof är tillbaka. Mannen som tvingades avgå som ordförande i Justitieutskottet efter islamofobiska utspel – där han bland annat uppmanade till att bränna hundra koraner – får nu breda ut sig på Aftonbladets debattsida (9/9). Resultatet? En text fylld av hat, misstänkliggöranden och konspirationsteorier. Richard Jomshof (SD): Vi riskerar att få en ännu mer radikaliserad

rörelse

Jomshofs budskap är tydligt: muslimer, vänstern och palestinier utmålas som fienden. Han påstår att personer som Lorena Delgado Varas, Daniel Riazat och Jamal El-Haj är ett ”hot mot demokratin” – bara för att de protesterar mot Israels folkrättsbrott. Men hans artikel bygger inte på fakta. Den bygger på behovet att skapa rädsla, syndabockar och splittring.

Jomshof påstår att den sk Framtidens Vänster och andra progressiva krafter ”sprider antisemitism” och ”bejakar islamism”. Men han presenterar inte ett enda bevis. Att kritisera Israels ockupation och massiva bombningar av Gaza är inte antisemitism – det är en ståndpunkt som delas av FN:s generalförsamling, Amnesty International, Human Rights Watch och Internationella domstolen. När världens ledande människorättsorganisationer gång på gång slår fast att Israels fokmordskrig i Gaza bryter mot folkrätten, då är det Jomshof – inte vänstern – som står på fel sida av historien. Det är inte vänstern som hotar demokratin.

Jomshof varnar för en ”radikaliserad rörelse” i förorter, skolor och riksdagen. Men det är hans eget parti som polariserar Sverige:

SD har sina rötter i vit makt-rörelsen och fortsätter att normalisera extremism.

SD driver en systematisk kampanj mot muslimer, från slöjförbud till massdeportationer.

SD vill begränsa yttrandefriheten – från demonstrationer mot Israel till attacker på public service.

SD är det verkliga hotet mot friheten. Demokrati handlar inte om att förbjuda motstånd, tysta muslimer eller misstänkliggöra Palestinasolidaritet. Demokrati handlar om allas lika rättigheter.

Jomshof försöker kriminalisera solidariteten med det palestinska folket. Men det är inte radikalt att kräva att Israel ska sluta bomba barn. Det är inte radikalt att stå upp för mänskliga rättigheter. Solidaritet är inte radikalisering. Om Jomshof hade rätt skulle FN, Amnesty, Human Rights Watch och Internationella domstolen alla vara ”radikaliserade krafter”. Hans logik är absurd.

Jomshofs hatretorik skadar Sverige. När politiska motståndare demoniseras, när hela folkgrupper pekas ut som ”säkerhetsrisker” och när solidaritet kallas ”extremism” – då hotas demokratin på riktigt. Sverige behöver mer solidaritet – inte mer hat.

Det är bara att säga nej.

Nej till normalisering av islamofobi och rasism.

Nej till SD:s tolkningsföreträde att definiera vad demokrati betyder.

Nej till att protester mot folkmord och ockupation kallas ”extremism”.

Sverige behöver inte mer hat. Sverige behöver rättvisa, solidaritet och mänsklighet. Och det börjar med att säga ifrån – högt, tydligt och kompromisslöst.

Alex Fuentes, styrelseledamot i Socialistisk Politik