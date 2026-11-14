20 flyktingar i Ceuta har förts till sjukhus efter att ha blivit misshandlade av spanska armésoldater som bevakar gränsen i Ceuta, den spanska enklaven som geografiskt ligger i Marocko, men står under spansk kontroll vilket gör den till en europeisk port.

Amnesty kräver att de som väntar på svar i Ceuta ska behandlas enligt asylregler, att de skyldiga ställs till svars och att den svenska regeringen agerar på dessa kränkningar.

Opinion | Marita Larsson, Amnesty lokalgrupp Luleå

Sjukhuspersonal har anmält de allvarliga händelserna och rättsväsendet i Ceuta ska utreda det som har framkommit på sjukhuset i staden samt i Amnesty internationals rapport. Även spanska försvarsdepartementet har begärt att en utredning ska göras.

Gränsbevakningen som sker runt Europa har nu åter handlat helt emot regler och konventioner.I Amnestys rapport från området gjord i september, framkommer att de spanska soldaterna inte bara misshandlat migranterna utan dessutom har utfört sexuella trakasserier på de minderåriga flickor som finns i gruppen av 7000 flyktingar. Minst 30 anmälningar är gjorda för flickorna som är mellan 13-17 år. Kränkningarna räknas som tortyr enligt internationella regel eftersom offren är minderåriga.

Militärstyrkorna har filmats då de har tvingat migranter misshandla varandra medan soldaterna hånat och hejat på migranterna.

Armésoldaterna verkar ha tagit sig rätten att utföra förnedrande handlingar, likt tuppfäktningar.

De spanska soldaterna har dessutom stulit migranternas telefoner, tagit sönder dem, stulit deras pengar samt andra värdeföremål, som kläder mm. Migranterna har tvingats kyssa kristna kors, raka av sig allt hår, fråntagits den mat som serverats om migranterna inte lytt order. Vissa av soldaterna har klätt sig i hoddiejackor för att dölja sin identitet vid genomförandet av de kränkande behandlingarna. soldaterna har använt spray i ansiktet på migranterna, något som är svårt att spåra vid medicinsk undersökning. En soldat försvarade sig med att de har fått order om att migranterna inte ska känna sig bekväma.

Sjukhuspersonal har anmält de allvarliga händelserna och rättsväsendet i Ceuta ska utreda det som har framkommit på sjukhuset i staden samt i Amnestys rapport.

Migranterna var till att börja med rädda att visa sina identiteter vilket innebar svårigheter i att anmäla händelserna, men slutligen har nu vittnen trätt fram i videofilmer och övrigt vilket gör fallen klara att ta upp till utredning hos den lokala polisen samt inom spanska försvarsmakten.

Då gränsbevakningen är en europeisk angelägenhet, alla länder bidrar ekonomiskt till den, finns det också anledning för svenska skattebetalare att ifrågasätta hur gränserna bevakas. Under många år har EUs bevakning skett på ett kränkande sätt då inte mänskliga rättigheter respekterats. När nu EU:s budget för sju år framåt innehåller ökade anslag till säkerhet, vilket innebär gränsbevakning bland annat, måste den svenska regeringen, den nya, kräva att situationer som de ovan nämnda inte kan ske. Vi betalar inte skatt för att delta i kränkningar.

Vi kräver att myndigheter och dess anställda ska respektera gällande avtal och regler för mottagning av flyktingar.

Vi kräver att de spanska myndigheterna ställer de skyldiga till svars.

Vi kräver att de som väntar på svar i Ceuta ska behandlas enligt asylregler och de konventioner Spanien och EU har skrivit under.

Den svenska regeringen måste agera på dessa kränkningar!

Källor

www.amnestia.internacional.es

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/espana-amnistia-internacional-denuncia-tortura-y-tratos-crueles-inhumanos-y-degradantes-a-personas-migrantes-y-solicitantes-de-asilo-en-ceuta-por-parte-de-fuerzas-militares-y-condiciones-indignas-de-acogida

https://www.eldiario.es/desalambre/video-muestra-militares-ceuta-pegando-tortazos-migrante-aparentemente-menor-no-entendeis-libertad-humillacion_1_13603387.html

www.el.publico.es

https://www.publico.es/politica/tribunales/juzgados-ceuta-investigan-denuncias-supuestas-agresiones-militares-migrantes.html