Amnesty: “Trump-planen” misslyckas med att kräva rättvisa för offren och ansvar för förövarna”



Idag kom nyheten om att Israel och Hamas har enats om den första fasen av ett avtal om vapenvila. Avtalet kommer efter två år av folkmord, brutalt våld, medveten svält och lidande, mot bakgrund av många decennier av olaglig ockupation och apartheid. Nu väntar många på bevis för att detta inte bara blir ännu en kort paus i våldet.





— För de över två miljoner palestinier i Gaza som levt under bombningar och systematisk svält som en del av Israels folkmord, liksom för de som hålls gisslan av palestinska väpnade grupper och de som hålls godtyckligt frihetsberövade av Israel är ett avtal smärtsamt försenat. Nu måste omvärlden se till att detta blir början på en verklig förändring – och inte bara en tillfällig paus i våldet, säger Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty International Sverige



Blockaden måste hävas – och ockupationen upphöra

En vapenvila räddar liv, men utan att den olagliga blockaden mot Gaza hävs och ockupationen avslutas kommer lidandet att fortsätta. Israel måste omedelbart tillåta ett fritt flöde av nödvändiga förnödenheter som mat, medicin, bränsle och byggmaterial till hela Gazaremsan. Den israeliska militären måste lämna området, och återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur måste påbörjas omgående.



Samtidigt måste Hamas och andra väpnade grupper frige alla gisslan. Israel måste å sin sida släppa alla godtyckligt frihetsberövade palestinier, till exempel de som hålls fängslade utan rättegång.



En varaktig fred kräver rättvisa och ansvar

Varje fredsprocess måste bygga på respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt. Det betyder i detta fall:

• Ett omedelbart slut på Israels folkmord i Gaza.

• Ett slut på ockupationen av palestinska områden.

• Ett avskaffande av apartheid­systemet.



Den nuvarande planen – ofta kallad “Trump-planen” – misslyckas med att kräva rättvisa för offren och ansvar för förövarna. För att bryta den onda cirkeln av våld och övergrepp krävs att de ansvariga för krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord ställs inför rätta.



— Efter två år av dubbelstandarder och politiska veton som lamslagit FN:s säkerhetsråd, medan världen sett ett folkmord i realtid, är det hög tid att agera. Vi måste alla kräva ett stopp på denna tragedi, reparera det som går att reparera och försvara det som återstår av vår gemensamma mänsklighet, säger Anna Johansson. Vapenvilan i Gaza måste leda till ett slut på ockupation, apartheid och folkmord