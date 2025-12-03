Anders Karlsson: ”Kritiken mot Vänsterpartiet i Palestinafrågan är delvis orättvis”

Visst kan det riktas kritik mot att V centralt inte på något avgörande sätt varit med och byggt Palestinarörelsen. Men det är en form av kritik som delvis skjuter över målet, utifrån att V aldrig varit den typen av rörelsebyggande parti. Det skriver Anders Karlsson, som också varnar för onödig och fruktlös polarisering inom vänster-och solidaritetskretsar.



Opinion|Anders Karlsson

Det finns all anledning att i ett flertal frågor rikta skarp kritik mot Vänsterpartiets nuvarande politik. Jag tänker främst på två områden. Dels syftar jag på försvarspolitiken där V helt ställer sig bakom den rådande gigantiska svenska militära upprustningen. Och dels tänker jag på miljö/klimatpolitiken där partiet redan före valet 2022 – tillsammans med flera borgerliga partier – i riksdagen drev igenom en skandalös sänkning av bensinskatten. Mer än en gång har Nooshi Dadgostar under det senaste året klagat över att den ekonomiska tillväxten i Sverige är för låg, och det går knappast att se det som att dagens partiledning tar vår tids stora ödesfråga – den globala uppvärmningen – på riktigt allvar. Symptomatiskt är att det nu i opinionsmätningar endast är ett fåtal procent som upplever att V är det parti som står för den bästa klimatpolitiken.

Ett annat område där V fått utstå mycket kritik inom vänster- och solidaritetskretsar är Palestinafrågan. Det är dock en kritik som jag vill hävda är delvis felaktig och orättvis. Jag kan hålla med om att partiledningen med stolta anleten borde ha gått i svaromål mot den till stora delar felaktiga kritiken om påstådd antisemitism inom V, istället för att räddhågset ducka undan. Jag tillhörde även de medlemmar som skrev på en intern protestlista mot behandlingen av Lorena Delgado Varas.

Men, själv medlem i föreningen Kortedala-Gamlestaden-Bergsjön i Göteborg, har jag vid ett flertal tillfällen varit med och delat flygblad som tagit upp de väsentliga och nödvändiga dagskraven, som:

– Fördöm folkmordet och kräv att blockaden upphör

– Avbryt all vapenhandel mellan Sverige och Israel

– Säg upp EU:s handelsavtal med Israel

– Bojkotta israeliska produkter med sanktioner på kommunal, regional, nationell och europeisk nivå

– Återuppta stödet till UNRWA

Dessutom har vi vid dessa utdelningar uppmanat till att stödja Palestinagruppernas akutinsamling till Gaza. Därtill har partiet vid flera tillfällen framfört debattinlägg i Sveriges största dagstidningar där just de ovanstående kraven varit centrala. Inget annat riksdagsparti har tillnärmelsevis agerat lika tydligt och varit lika aktivt i solidariteten med Palestina som V.

Visst kan det riktas kritik mot att V centralt inte på något avgörande sätt varit med och byggt Palestinarörelsen. Men det är en form av kritik som delvis skjuter över målet, utifrån att V aldrig varit den typen av rörelsebyggande parti.

Sammantaget vill jag med detta inlägg rikta en vädjan mot onödig och fruktlös polarisering inom vänster- och solidaritetskretsar. Vi måste försöka att stå så enade vi kan mot de mäktiga krafter som utgör våra verkliga motståndare!