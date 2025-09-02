Antirasister vann viktig seger mot högerextremister i Wales

Högerextrema grupper försöker stoppa hotell från att inhysa afghanska flyktingar – men i södra Wales slutade mobiliseringen i fiasko.

Utrikes|Erik Edlund

Över hela Storbritannien mobiliserar högerextrema grupper mot hotell som inhyser afghanska flyktingfamiljer. De har stärkts i sin övertygelse av ett domstolsbeslut som gav kommunledningen på orten Epping Forest rätt att hindra ett lokalt hotell från att inhysa asylsökande.

Beslutet kom efter veckor av högerextrema protester med tusentals deltagare utanför hotellet sedan en av de asylsökande som inhysts på hotellet åtalats för sexuella övergrepp. Men förra veckan upphävdes beslutet i hovrätten. Där slog man fast att kommunfullmäktige i Epping Forest inte får hindra hotell på orten från att husera asylsökande. Kommunledningen tänker nu överklaga till Högsta domstolen,

Uppmuntrade av det första rättsliga utfallet har rasistiska grupper i södra Wales försökt kopiera strategin och mobiliserat till protester på de två orterna Rhoose och Barry under helgen.

Mobiliseringen blev ett demoraliserande nederlag för rasisterna. De konfronterades av mångdubbelt större uppbåd av antifascister på båda orterna. I Rhoose var de 12 högerextrema aktivister mot 100 antifascistiska motdemonstranter – i Barry tre mot 100.

I Rhoose, en liten pittoresk ort vid havet med drygt 1600 invånare, skulle de 12 högerextrema aktivisterna protestera utanför ett hotell nära Cardiffs flygplats under fredagen. De möttes av den tio gånger större antifascistiska motdemonstrationen som med några dagars varsel hade sammankallats av nätverket Cardiff People Assembly under parollen ”Refugees are welcome – racists are not” (flyktingar är välkomna – inte rasister).

En medlem i en palestinasolidaritetsgrupp som pratat med vänstertidningen Morningstar kopplar samman kampen mot folkmordet mot Gaza med den antirasistiska kampen i Wales.

— Rasismen mot palestinierna är oacceptabel, och vi måste motverka rasismen även här – och stå upp mot fascismen var den än visar sig.

På platsen syntes både fackföreningsfanor, banderoller från palestinasolidaritetsgruppen, en flagga från de antifascistiska internationella brigaderna från spanska inbördeskriget med texten ”No pasaran”, en banderoll med texten ”Love music – hate racism”. Wales grön-vita flagga med en röd drake syntes också bland motdemonstranterna.

Folkmassan överröstade högerextremisterna med talkörer som ”Flyktingar är välkomna hit” och ”Det är fler av oss än er”. Till slut hördes bara motdemonstranterna – högerextremisterna fick ge upp.

I grannorten Barry blev nederlaget totalt. Utanför kommunhuset stod tre (!) rasister ensamma mot 100 antifascister.

Helgens sammandrabbningar i Wales visar att extremhögern, trots sina framgångar på senare tid, fortfarande kan besegras av en bred antirasistisk rörelse.