Är det kört nu? Eller finns det en rörelse som kan utmana makten?

Bokrelease för Kjell Östbergs nya bok om Socialdemokratin

Det blev engagerade samtal när Kjell Östbergs nya bok ”Mellan makten och rörelsen-Socialdemokratins väg från Palm till Andersson” hade release.

— Den svenska socialdemokratin är unik och har präglats av organisatorisk styrka och stark välfärdsstat, men bägge har eroderat, vi har sett en dramatisk förändring så frågan är om den reformismen är en återvändsgränd. Om den fungerar enbart när kapitalismen går på högvarv, sa Kjell Östberg inför en fullsatt sal på Bacchi Syre i Gamla Stan i Stockholm.

Pelle Andersson, förläggare på Ordfront förlag höll i samtalet och hälsade välkommen till bokreleasen. Att det är stort intresse för boken var uppenbart, helt fullsatt och många intresserade frågor. Särskilt inbjudna var Jenny Andersson, professor i idé- och lärdomshistoria och statsvetenskap vid Uppsala Universitet och Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet.

— Många kommer att läsa boken med stor glädje och behållning, men jag saknar ett perspektiv; vi behöver en ny beskrivning av kapitalismen som accelererat, sa Karin Pettersson.

— Balanspunkten är så förflyttad idag. Var är rörelsen? Det är svårt att se de politiska redskapen idag. De här idéerna, som Gabriel Zucmans skatt för superrika, de plockas inte upp av socialdemokratiska partier, det måste kanske komma någon annanstans ifrån idag, från andra partier?

En frågeställare i publiken undrade var dagens Rudolf Meidner är?

— Jag tror ändå inte att problemet är brist på idéer, kommenterade Jenny Andersson, det finns idéer; om grön omställning, om miljardärsskatt, om att driva stålverk fossilfritt, men det är partier som är försoffade dinosaurier, det är lätt att fastna i frustration. Vi måste ju komma åt den här gigantiska ojämlikheten.

— Jag försöker verkligen hålla koll på Socialdemokraternas utveckling, och jag vill ju verkligen inte att det ska vara kört, sa Kjell Östberg. Vi behöver en rörelsedemokrati som sätter tryck underifrån och jag tror att ett av de största problemen är att man gett upp kampen om makten på arbetsplatserna.

—De svenska socialdemokraterna har inte heller anslutit sig till en lovande global rättviserörelse, man har varit sig själv nog.

Bilden: Pelle Andersson, förläggare på Ordfront höll i ett samtal på Bacchi Syre med bokens författare Kjell Östberg, senior professor vid Samtidshistoriska Institutet vid Södertörns Högskola, Jenny Andersson, professor i idéhistoria och statsvetenskap i Uppsala och Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet.

Under Almedalsveckan i sommar har Studio Internationalen ett eget samtal med Kjell Östberg om boken på tema ”Vart tog rörelsen vägen” , kl 13 – 14 på Socialdemokraternas dag i Almedalen, torsdag 25 juni. Samtalet kommer att filmas och kunna ses i efterhand.

