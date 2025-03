Att köpa Tesla – eller inte – har blivit politik

Elon Musks Tesla fortsätter att rasa på New York-börsen. Tesla-aktien har nu rasat 40 procent sedan årsskiftet.

Utrikes|Erik Edlund

Teslas fall beror på flera saker. USA:s ekonomi har i allmänhet problem nu, och klassiska biltillverkare, som Ford och BMW, har på allvar börjat satsa på elbilsmarknaden och knappat in på Teslas försprång. Men framförallt beror fallet på att försäljningen av Tesla-bilar har gått ner länge.

En stor orsak till det är att Elon Musks roll som nära medarbetare till Donald Trump har varit en fullständig katastrof för Teslas varumärke! Musks nazist-gest vid Trumps installation, och hans stöd för högerextrema AFD i Tyskland har knappast heller varit till någon större hjälp för Teslas varumärke.

President Trump gick under tisdagen ut på sin plattform TruthSocial och stödde sin vän Elon. Han skrev i sitt inlägg att ”Musk gör stora insatser för vårt land” men att ”radikala vänster-fanatiker” försöker straffa honom genom att ”olagligt” bojkotta Tesla.

Han skriver att han under morgondagen kommer köpa en ny Tesla-bil för att visa sitt stöd för Elon Musk – ”A truly great american”.

Att köpa en Tesla har nu blivit ett politiskt ställningstagande. Ett ställningstagande som många potentiella el-bilsägare inte riktigt är beredda att göra.