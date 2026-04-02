Bojkotta fotbolls-VM i USA!

Ledare| Vecka 14

Efter sju sorger och åtta bedrövelser kvalificerade sig Sveriges herrar till sommarens fotbolls-VM med USA som huvudarrangör. Men att mästerskapet ska äga rum i ett land med en regim som mer eller mindre dagligdags utför militära aktioner mot andra nationer gör att denna idrottsliga framgång kantas av svärta.

Fotbolls-VM, som spelas i sommar 11 juni-19 juli, utgör ett delat arrangörskap mellan USA, Kanada och Mexiko. Det är dock USA som dominerar; 60 av de 80 matcherna spelas här och alla från kvartsfinalerna och framåt. Årets turnering är den 23:e i ordningen sedan premiären i Uruguay 1930.

Herrarnas fotbolls-VM är – tillsammans med de olympiska sommarspelen – den mest globalt uppmärksammade idrottsliga tilldragelsen. Den senaste VM-finalen 2022 mellan Argentina och Frankrike beräknas ha följts av 1,42 miljarder människor. Mästerskapet kan ses som ett skyltfönster och en fjäder i hatten för det arrangerade landets politiska ledarskap, mer än en gång har det också utnyttjats av auktoritära/totalitära och/eller militärt aggressiva regimer. Det finns de som hävdar att idrott och politik inte hör ihop. Men odiskutabelt är idrotten en självklar del av samhället, speciellt vid mastodontevenemang som fotbolls-VM blir det uppenbart.

Första gången en fullblodsdiktatur tilldelades VM var 1934 och det fascistiska Italien under Benito Mussolinis ledning, en enpartistat utan några fria fackföreningar där all opposition tynade bort i fängelserna. Mussolini krävde italiensk seger och det blev det också efter finalvinst med 2-1 mot Tjeckoslovakien. Ett annat tillfälle när det Internationella Fotbollsförbundet, FIFA, utsåg en riktigt tvivelaktig arrangör var till VM 1978. Det var Argentina där en militärjunta två år tidigare erövrat makten, en regim som kvävde allt motstånd och där människorättsgrupper beräknat att runt 30 000 människor bara försvann under juntans sjuåriga framfart. Arrangörslandet avgick även denna gång med segern. Ett tredje exempel härrör från förra VM 2022 med shejkdiktaturen Qatar som arrangör. Speciell uppmärksamhet väckte de skrämmande uppgifterna att tusentals gästarbetare inför mästerskapet fått sätta livet till vid byggande och ordningsställande av arenor samt annan infrastruktur.

Klockan tickar nu mot årets VM i ett USA med Donald Trump vid rodret. Det är inte längre sedan än 20 januari förra året som Trump svors in för en andra period som president, men redan har USA attackerat sju länder militärt, inlett ett – tillsammans med Israel – ihållande krig mot Iran och med avgörande vapenleveranser understött Israels folkmord i Gaza. Trumps styre har dessutom utsatt omvärlden för en uppsjö av hot och handelsblockaden mot Kuba har fördjupats till rena belägringen, en politik för utsvältning vilken bör kallas vid dess rätta namn – ett brott mot mänskligheten!

Det är ett USA som på hemmaplan rör sig mot fascism. Knappast förvånande kommer sannolikt också fem av de deltagande länderna i sommarens-VM – Algeriet, Elfenbenskusten, Kap Verde, Senegal och Tunisien – enligt Trumps senaste vilja, utsättas för regelrätt diskriminering när medborgare därifrån vid inresan till USA tvingas deponera en avgift på upp till 15 000 dollar. Vilka fans från dessa tämligen fattiga länder har då råd med resan?

En som uttalat sig för en bojkott av VM är den färgstarka och frispråkiga tidigare kvinnliga landslagsmålvakten Hedvig Lindahl som manar det internationella spelarfacket, Fitpro, att agera: ”De borde sätta press på FIFA som organisation att inte lägga ett så här stort mästerskap i ett land som just nu håller på med ett olagligt anfallskrig mot Iran och dessutom har finansierat ett folkmord”.

Noterbart är också de dubbla måttstockarnas moral som råder i dagens värld. Ryssland är, utifrån sitt angreppskrig mot Ukraina, utestängt från nästan allt internationellt idrottsligt utbyte. Men för USA – och bevisligen även Israel – är det uppenbart helt andra regler som gäller.

I det läge som råder måste så många som möjligt resa kravet att bojkotta fotbolls-VM i USA. Och för oss boende i vårt land handlar det självklart specifikt om att Sverige måste bojkotta!

Bilden: Trump och Fifas president Gianni Infantino som, föutom att USA ska vara huvudarrangör av fotbolls-VM, också tilldelat Trump ett kontroversiellt fredspris.