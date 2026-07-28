Bombterrorn mot Ukraina trappas upp

Sedan början av juli har fler än 170 civila dödats och över 1 000 skadats i den eskalerande ryska bombterrorn mot Ukraina. Det rapporterade på måndagen Kayoko Gotoh, chef för FN:s avdelning för politiska och fredsskapande ärenden vid ett möte med säkerhetsrådet, rapporterar den ukrainska nyhetssajten Ukrinform 27 juli UN reports sharp rise in civilian casualties in Ukraine due to Russian attacks.

Utrikes | Håkan Blomqvist

Enligt rapporten dödades under samma månad bara i Kiev 56 civila och 232 skadades när bostadskvarter, lekplatser, bensinstationer och köpcentra attackerades med drönare och missiler. Sedan den ryska invasionen har FN bekräftat minst 16 000 dödade civila i Ukraina varav 803 barn. Över 48 000 civila har skadats inberäknat 2 960 barn.

Kayoko Gotoh rapporterade också om ryska attacker mot civil sjöfart och hamnar vid Svarta havet med 44 besättningsmän dödade eller skadade under juli. Gotoh varnade även för situationen vid kärnkraftverket Zaporizhzhia där elavbrotten kommit allt tätare.

Upptrappningen av de ryska bombningarna sker samtidigt som ukrainska drönarangrepp mot ryska försvars- och energianläggningar, hamnar, depåer och fartyg blivit alltmer effektiva, även över mycket långa avstånd. Även om dessa motattacker inte primärt riktas mot civila mål förekommer också civila offer, något som återkommande rapporteras i rysk media. Den 10 juli rapporterade TASS att 38 ryska civila inklusive ett barn hade dödats veckan innan och 270 skadats i ukrainska luftangrepp. Putins talesperson Maria Zakharova förklarade att Zelenskyjs ”nazistregim” försöker intensifiera sin ”terror mot den ryska civilbefolkningen och infrastruktur” för att ”visa sina västliga understödjare effektiviteten av de vapen som skickats och behovet av att öka det militära stödet än mer.” Diplomat reveals number of Russian civilian casualties from past week’s attacks by Ukraine – Russian Politics & Diplomacy – TASS

FN:s Kayoko Gotoh manade alla parter att förnya sina diplomatiska ansträngningar och att spiralen av upptrappning inte kan fortsätta, istället behövs ett omedelbart och villkorslöst eldupphör för att inleda förhandlingar om en varaktig fred byggd på FN:s deklarationer och internationell lag.