Bregott-gate: mer smör till herrarna, mindre till barnen

Ledningen på förskolekoncernen Hagvidson har skickat direktiv om hur mycket smör barnen på deras verksamheter ska få bre på sina smörgåsar. Samtidigt är Hagvidson en av de största och snabbast växande förskolekoncernerna i landet – med mångmiljonvinster varje år.

Inrikes|Erik Edlund

Att privata förskolekoncerner sparar in på verksamheter för att öka sina vinster förvånar nog få. Men när koncernledningen går in och detaljstyr hur barnen brer sina smörgåsar höjer många på ögonbrynen.

”Vi behöver tänka på hur mycket smör vi har på smörgåsarna samt mängden pålägg, där går mer än vanligt just nu. Vill vi kunna behålla bregott behöver vi tänka på det”, lyder den skarpa förmaningen i ett direktiv från ledningen till ett koncernens 21 förskolor runtom i landet.

Tanken är att vuxna ska ransonera ut pålägg till barnen. Max ett pålägg per smörgås, lyder direktivet. Det har fått både fackliga företrädare och politiker att reagera kraftigt.

– Att begränsa Bregott för möjlighet till större vinstuttag är både naivt och befängt! Vinstuttag hör inte hemma i förskolan, överskott ska i så fall återinvesteras i verksamheten, säger en fackligt aktiv förskollärare till tidningen Vi Lärare.

”Välkommen till förskolan på marknadens villkor” kommenterar Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar (V) i ett inlägg på plattformen X. ”Förskolepengar ska gå till barnen, inte till herrar i styrelserummen.” tillägger hon.

Även utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L) har reagerat på förskolekoncernens spardirektiv.

-Det går inte en dag utan att man får läsa om nya skandaler, konstaterar hon och tillägger att det här måste få ett slut. Hon säger att förskolekoncernerna ”fått tid att självsanera och få bort de dåliga aktörerna” men att det inte har hjälpt. Hon säger att hon inte helt utesluter ett vinstförbud.

Men efter att Aftonbladet avslöjade skandalen, som har fått namnet ”bregottgate”, har förskolekoncernens VD skickat ut ett brev till personal och vårdnadshavare om att det inte alls är en besparing. Direktivet om mängden smör och antalet pålägg på barnens smörgåsar handlar i stället om deras kulinariska upplevelse.

-En av de saker pedagogerna diskuterade var att barnen börjat använda väldigt mycket Bregott, ibland bredde de på ett över en centimeter tjockt lager, så mycket att det inte riktigt smakade gott.