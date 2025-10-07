De svenska Gaza-aktivisterna möttes av tusentals på Sergels Torg

Svenska deltagare i humanitära Global Sumud Flotilla välkomnades hem på måndagkvällen av tusentals sympatisörer på Sergels Torg i centrala Stockholm.

— Extrema fysiska övergrepp och tortyr, kommenterade Greta Thunberg upplevelsen i israeliskt fängelse.

— Alla palestinier är i fara och regeringen väljer att inte göra ett skit, sa Lorena Delgado Varas.





Aktuellt|Åsa Mattsson, foto: Lova Marcusdotter

Global Movement to Gaza Sverige hade ordnat en pressträff på Sergels torg där de svenska aktivisterna berättade om resan med Global Sumud Flotilla och svåra upplevelser i israelisk fångenskap.

– Jag skulle kunna prata om de extrema fysiska övergrepp och tortyr vi utsattes för. Folk svimmade och när vi bad om läkare och livsnödvändiga mediciner satte de upp till 60 personer i jättesmå burar och sa att de skulle gasa dem, sa Greta Thunberg bland annat.

Hon och de åtta andra svenska aktivisterna är också överens om att den svenska regeringens icke-agerande är under all kritik.

— Ärligt talat vet jag inte riktigt vad jag ska säga. För oavsett vad vi säger finns det inget som biter. Det finns ingenting som leder till handling från våra regeringar, sa Greta Thunberg.

Det var 437 aktivister som frihetsberövades när flotillan angreps av Israeliska styrkor. En del av dem uppges ännu inte ha släppts.

Instagram



