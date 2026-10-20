Demonstrera 24 oktober mot Trumps stöd till Putin

Lördagen den 24 oktober samlas solidaritetsaktivister för Ukraina vid USA:s ambassad i Stockholm till protest mot Trumps uppbackning av Ryssland och stöd till Putins överfall på Ukraina.

Opinion | Nordic Ukraine Forum, Ukraina-Solidaritet

Stoppa Trumps dieselavtal med Putin. Se till att Starlink fungerar. Behålla alla sanktioner mot Ryssland.

Kring de kraven manar Nordic Ukraine Forum och Ukraina-Solidaritet till demonstration vid USA:s ambassad i Stockholm lördag 24 oktober kl 12.

Organisationen Ryssland ut ur Ukraina stöder protesten och kommer delta med talare och sprida information om demonstrationen. Nordic Ukraine Forum, ordnar protestmöten mot Rysslands invasion av Ukraina varje söndag- oftast på Sergels Torg.

Alyona Kashyna, vice ordförande för Nordic Ukraine Forum, tel. 072 713 64 99

Erik Franck, styrelseledamot i Nordic Ukraine Forum, tel. 079 334 43 95

Ukraina-Solidaritet samlar in pengar till utrustning åt soldater i Ukrainas 43: brigad. Pengarna förmedlas genom den ukrainska organisationen Sociala rörelsen.

Kontaktperson:

Jan Czajkowski, tel. 073-515 60 21

Aktionsgruppen Ryssland ut ur Ukraina, ger demonstrationen sitt stöd. Organisationen ordnar protestmöten varje onsdag utanför Rysslands ambassad.

Kontaktperson: