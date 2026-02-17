”Det som händer i Palestina är frontlinjen mot den globaliserade fascismen, kapitalismen och imperiet”

Halimo Nuur, känd aktivist och övertygad socialist från Rosengård i Malmö, var en av talarna vid den militanta Palestinademonstration som ägde rum i Malmö söndagen den 15 februari. Talet hölls på Stortorget.

Mitt namn är Halimo Nuur. Jag tar tillfället i akt idag … så att vi tillsammans, internationalister,

humanister och Palestina-vänner kan sätta våra rörelser, våra demonstrationer och våra kamper … I ett SAMMANHANG …

Mot en större VISION. När vi gör motståndsaktioner, när vi skänker pengar till Palestinarörelsen,

när vi ropar: “From the river to the sea — Palestine will be free” …

Då är det INTE en humanitär handling. Det är INTE välgörenhet. Det är INTE välvilja. Inte alls…

Det som händer i Palestina är FRONTLINJEN i kampen mot den globaliserade

FASCISMEN,

KAPITALISMEN

och IMPERIET.

Våra kamrater i Palestina försvagar fascismen

DÄR … och HÄR.

Våra frihetskämpar i Palestina underminerar imperiet

DÄR … och HÄR.

Våra systrar och bröder i Palestina undergräver kapitalismen

DÄR … och HÄR.

Ett starkt imperium kommer annars använda våra barn som kanonfoder. En kraftfull fascism kommer annars reducera minoriteter till undersåtar.

En övermäktig kapitalism kommer annars profitera på arbetarnas döda kroppar.

Alliansen mellan imperiet, kapitalismen och fascismen … är DÖDENS civilisation.

Därför är kampen för ett fritt Palestina för oss … arbetare, rasifierade och allierade OCKSÅ en kamp för VÅR värdighet mot fascismen, VÅR befrielse från imperiet, och VÅR framtid bortom kapitalismen.

DET ÄR VÅR SKYLDIGHET !!

DET ÄR VÅRT ANSVAR!!.

OCH DET ÄR VÅRT PLIKT!!

Länge leve Palestina!