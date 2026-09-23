Die Linke: ”First we take Manhattan then we take Berlin”

Tre val har hållits i Tyskland under september. Högerextrema AfD fortsätter framstegen i delstaterna i öst, men i Berlin är die Linke nu största partiet efter valet i söndags (20/9). Partiet firar segern i Berlin, men står inför utmaningar i Sachsen Anhalt och Mecklenburg Vorpommern. Anmärkningsvärt är att partiet fick nästan 26% av rösterna i Berlin, trots en massiv kampanj med att påstå att partiet är antisemitiskt och inte har någon plan för att följa upp vallöften.

Utrikes| Gunnar Kraft

Mamdanis kampanj i New York har varit en ledstjärna för partiet. I valkampanjen har 250 000 dörrar knackats och nära 100 000 väljare som förut inte röstat har valt att rösta på partiet. Förutom att försöka skapa hopp har man även haft mottot ”es reicht” (Det räcker nu). Under valvakan kablades ut ”First we take Manhattan, then we take Berlin”. Mamdani har lärt vänstern att vi kan segra, vilket varit en ledstjärna för partiet som Elif Eralp (första namn i valet) uttryckte det under en presskonferens efter valet.

Partiet har reducerats i båda lokala delstaterna dvs Sachsen Anhalt och Mecklenburg Vorpommern, men klarade 5% spärren utan problem. AfD fångar upp missnöjet med etablissemanget, lokala makthavare och regeringen i Berlin. Mittenpartierna i öst är på väg att reduceras kraftigt, när allmänheten förlorat förtroendet efter 35 års nytt samhälle. Landsbygden präglas av stagnation och delvis förfall. Arbetslösheten ökar och fattigfolk får svårt att klara uppehället. Die Linke har stärkt partiet och satsade mycket kraft på valarbete med dörrknackningar och personlig påverkan. Det fanns förväntningar på ett bättre resultat, men framgången uteblev. I Sachsen Anhalt tog partiet 3 direktmandat, men inget i Mecklenburg Vorpommern dock har partiet representanter i lokala parlamenten. SPD hade en stark progressiv ledande kandidat i Mecklenburg Vorpommern, Manuela Schwesig, och tog röster från övriga demokratiska partier. I bästa fall kan de partierna bilda delstatsregering och undvika att AfD styr delstaten.

Die Linke har genomgått en remarkabel utveckling sedan nollpunkten september 2024. Flera förlorade val, utskrattade i förbundsdagen och en missmodig stämning i partiet. Två år senare har partiet en helt annan ställning i politiken, 10–12% i väljarstöd nationellt, fördubblad medlemskader (nu ungefär 130 000 medlemmar), god stämning i partiet och senast ett sensationellt valresultat i Berlin. Det innebär ett starkare externt tryck på partiet med de sedvanliga antisemitismanklagelserna och extremistpåståenden.



Den här veckan pågår en veritabel hetsjakt mot partiet i alla former av media. En av flera utmaningar är att växa och stärka partiet utanför storstäderna, med ett fokus på sociala frågor. Men även att stå emot hetsjakten från media och högerkrafter. Man har visat att partiet kan växa om man är ideologiskt stärkt och inte backar in i en defensiv samt håller samman trots att partiet är spretigt. Framgångarna i Tyskland kan även vara en inspiration för vänstern i övriga Europa.

Bilden: Elif Eralp, en 45 årig advokat, och ledande kandidat för Die Linke som gjort en sensationell comeback och fick nästan 26 procent i valet i Berlin.