DSA: ”Våra kandidater kommer från arbetarklassen, och de kommer att kämpa för arbetarklassen”

Dubbelseger för Demokraterna i mellanårsvalet.

Jubel även från DSA; Democratic Socialists of America, som i ett uttalande skriver att ”Vi ser fram emot att leda kampen för arbetarklassens frågor genom att driva igenom ”Medicare for All” (sjukvård för alla), ett vapenembargo mot Israel och avvecklingen av ICE.”

Internationalen publicerar hela uttalandet.

Utrikes| Democratic Socialists of America

Mellanårsvalet 2026 – DSA skriver historia 4 NOVEMBER 2026

Från kust till kust har amerikanska väljare tydligt ställt sig bakom socialismen som ett svar på den korruption och barbari som Donald Trump och Republikanerna står för. De är redo att ersätta oligarki och imperialism med ”Medicare for All” (sjukvård för alla), ett vapenembargo mot Israel och avvecklingen av immigrationsmyndigheten ICE.

Med det största antalet socialister i kongressen i USA:s historia är vi redo att förverkliga deras krav. Våra fem nationellt stödda kandidater ser till att den 120:e amerikanska kongressen får den största gruppen socialister i sin historia. Vi gratulerar dem varmt till deras historiska valsegrar.

Från Detroit till Denver har våra medlemmar mobiliserat sina grannar inom arbetarklassen att rösta på företrädare för arbetarklassen – kandidater som kommer att bekämpa Donald Trumps fascism med vår socialism. I detta mellanårsval har DSA skrivit historia. Över 130 lokalföreningar inom DSA, spridda över 43 delstater, har stöttat socialistiska kandidater och förslag i folkomröstningar – och vunnit. Vi har säkrat minst 105 mandat i folkvalda församlingar och vunnit folkomröstningar som visar att amerikaner över hela landet efterfrågar socialism.

DSA har fyrdubblat sin närvaro i kongressen och skickar en socialistisk grupp till Washington D.C. som kommer att kämpa för att sätta människor före vinstintressen. Våra kandidater kommer från arbetarklassen, och de kommer att kämpa för arbetarklassen. Det handlar om pionjärer som Jaelynn Scott, som blir den första transpersonen att väljas in i en lagstiftande församling i delstaten Washington. Det handlar om fackliga organisatörer som Robert LeVertis Bell – den förste socialist som valts in i delstatsstyret i Kentucky sedan 1800-talet. Och det handlar om orubbliga förespråkare för ett slut på folkmordet i Palestina, såsom kongressledamoten Rashida Tlaib.

Deras kandidaturer var en del av de drygt 300 valkampanjer och folkomröstningsförslag som DSA drev över hela landet. De inspirerade tusentals amerikaner ur arbetarklassen att gå med i DSA och organisera sig kring kraven i vårt politiska program, ”Workers Deserve More” (Arbetare förtjänar mer). Med över 130 000 medlemmar är vi den största socialistiska organisationen i USA sedan 1910-talet – och vi växer för varje dag.

Våra medlemmar på förtroendeposter, liksom de medlemmar som organiserade sig för att få dem valda, utgör en nyckelgrupp för en potentiell socialistisk seger 2028. Varje politiker som viker sig för högerns anti-socialistiska kampanj riskerar att lämna vårt land i händerna på fascister. Vi kommer att fortsätta organisera oss outtröttligt för att avveckla myndigheten ICE och få ett slut på folkmordet.

Vi ser fram emot att leda kampen för arbetarklassens frågor genom att driva igenom ”Medicare for All” (sjukvård för alla), ett vapenembargo mot Israel och avvecklingen av ICE. Vi kommer att kämpa sida vid sida med fackföreningsrörelsen och lokala aktivister för att nå dessa mål. Vi har alla ett kollektivt ansvar att göra motstånd mot – och besegra – Trump, hans korrupta regering, oligarkerna som finansierar dem, kongressledamöterna som möjliggör deras agerande och guvernörerna som tar efter dem. Vi bjuder in alla amerikaner som är redo att ta avstånd från den självbelåtna mitten och den fascistiska högern att ansluta sig till oss i kampen. Gå med i DSA.

Bilden: Den demokratiska socialisten och juristen Melat Kiros, 29, blir den första kvinnan från Gen Z som kommer till kongressen. Kiros är invald för Colorado och har koncentrerat sin kampanj mycket kring de dyra levnadsomkostnaderna, men också öppet kritiserat USA:s stöd till Israel. Hon är också kritisk till själva valsystemet: ” Det är otroligt svårt för unga människor att driva kampanjer på alla nivåer, säger Kiros ” Sättet vi organiserar vårt valsystem i det här landet är extremt hindrande för unga människor, och för arbetarklassen”