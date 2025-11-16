Fjällugglan bedöms vara nationellt utdöd. Det visar ett nytt förslag till rödlistning från Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Enligt Birdlife Sverige är det första gången sedan 2005 som en svensk häckande fågelart försvinner.

Med anledning av att en av de mest mytomspunna fåglarna i den svenska fjällvärlden är hotad så passar vi på att publicera den här tänkvärda dikten och teckningen av Emma Lundström.

Kulturen|Emma Lundström text och bild

Min pappa sa:

En dag skola vi komma ned från Aronsjökullarna och kräva vår rätt.



Vi skall vara de bortdrivna.

De utnyttjade.

De vindpinade.

De kantstötta.

De all rätt fråntagna.



Vi skall vara de som var här först

och de som hamnade här.

Vi skall vara de som vördade marken

och de som hetsades att bruka den

till varje pris.

Vi skall vara vi

och vi skall vara de.



Vi skall inte spotta på någon,

därför att vi vet vad det är att spottas på.

Vi skall inte stänga någon ute,

därför att vi vet vad det är att bli utestängd.

Vi skall alltid ha dörren olåst

och en stol fri för främmande.

Främst av allt skall vi vara de

som kommer ned från Aronsjökullarna

och kräver vår rätt.

En dag skall vi kräva den.

Vi skall kräva dem åter.

Posten.

Televerket.

Skolan.

Folkets hus.

Lokalredaktionen.

Arbetsförmedlingen.

Förskolan.

Biblioteket.

Fritidsgården.

Kulturskolan.

Renbetesmarken.

Hoppet.

Ungdomen.

Affären.

Tilliten.

Tryggheten.

Glädjen i att se det vi har byggt upp utvecklas och leva vidare.

Tillhörigheten.

Hemslöjden.

Musikaffären.

Självförtroendet.

Min pappa sa:

En dag.

En dag.

En dag skola vi komma ned från Aronsjökullarna och kräva vår rätt.

Och vi skall vara många.

Vi skall vara oräkneliga.

Vi skall vara oövervinnerliga.

Vi skall vara de som drog förbi med rajden

och vi skall vara de som dog i barnsäng.

Vi skall vara de som vet var kallkällan finns

och de som inte hade skor att gå till skolan i.

Vi skall vara trasiga och vi skall vara fattiga.



Vi skall vara rakryggade och vi skall vara krumma.

Vi skall vara finstämda

och högljudda

och omöjliga att stoppa.



Min pappa sa:



En dag skola vi komma ned från Aronsjökullarna och kräva vår rätt.

Och han menade vi som i de, som i oss.

Han menade solidaritetens innersta tillstånd,

där vi blir de och de blir vi och vår rätt inte kan finnas utan deras rätt och



eran rätt och allas rätt att



existera på sitt eget vis.



Min pappa satt på förstubron

i nästan väglöst land –

där han hade hittat en stig

som ledde hem,

i marker som berättade allt för honom,

därför att han kunde föra ett riktigt samtal –

och han spanade ut över lägdan och sa:



En dag skola vi komma ned från Aronsjökullarna och kräva vår rätt.

Och däri fanns allt det som han hade varit öppen för att se och höra.

Kondenserat.



En dag.

En dag.

En dag.

Jag lovar.

En dag skola vi komma ned från Aronsjökullarna och kräva vår rätt.

Och det skall vara en hög och klar dag.

Det skall vara den 26 september

och du skall höra oss.

Våra röster kommer att nå dig.



Om du kommer

som fjällugglan

uppifrån berget.

Pappa.