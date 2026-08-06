Enade för KLIMATET den 22, 23 augusti 2026

Äntligen blir det av! Innan väljarna går till valurnorna i september! Klimatrörelsen har efter 1 års organiserande lyckats samla stora delar av civilsamhällets organisationer bakom ett gemensamt budskap för att påverka den politiska dagordningen. Den stora KLIMAT demonstrationen kommer att föregås av en dygnslång klimatmanifestation, s.k. 24h, som en upptakt till själva demonstrationen . Syftet är att nästa regering ska föra en mer ambitiös, vetenskapsbaserad klimatpolitik och fatta de beslut som behövs för att Sverige ska nå sina klimatmål.

Inrikes| Gunilla Berglund, aktiv rebellmamma

Medan klimatrörelsen kämpat har utsläppen ökat istället för att minska. Politikerna har inte lyssnat. Nästan ingen av de demonstrationer eller event som Rebellmammorna (RM), varje vecka genomfört i hela landet har lett till uppmärksamhet i massmedia. Man har sjungit, dansat, spelat gatuteater, genomfört namninsamlingar, uppvaktat politiker och stilla suttit i ring. Det mest karakteristiska är just att sitta på marken i ring, med de röda, egenhändigt stickade halsdukarna och sjunga. Avsikten är inte att störa, som i civil olydnad, utan att värdigt väcka intresse och uppmärksamhet. Fler och fler människor har anslutit sig till RM som är en del av Extinction Rebellion.

Huvudskäl till att organisera Den stora KLIMAT demonstrationen nu är att riksdagsvalet närmar sig. Tiden krymper och nästa mandatperiod är den sista hela mandatperioden före 2030 när många klimatmål ska ha uppnåtts. Man vill tvinga partierna att ta upp klimatet på dagordningen och lova att genomföra tillräckliga klimatåtgärder under nästa mandatperiod. Sveriges klimatpolitik är otillräcklig, men forskningen visar att 89% av befolkningen vill ha en kraftfullare klimatpolitik. Det är viktigt att visa det breda folkliga stödet för detta.

Klimatfrågan anses inte vara en vänster-högerfråga, men enligt Naturskyddsföreningens analys har Miljöpartiet och Vänsterpartiet en mycket bra klimatpolitik, medan det är stora brister hos S och Tidöpartiernas politik går i helt fel riktning. Oavsett valresultat kommer följaktligen klimatkampen att vara av nöden även efter 13 september. Demonstrationen är avsiktligt bred och partipolitiskt obunden.

Det började med RM som, för att organisera ”Den stora demonstrationen”, fick igång samarbete med Naturskyddsföreningen, Rebellpapporna (RP) och Researchers desk. Mer än 125 organisationer, från många olika delar av civilsamhället, har ställt sig bakom– stora miljöorganisationer (som Greenpeace och WWF), människorättsorganisationer (Amnesty Sverige och Oxfam), fackliga centralorganisationer (TCO, Vision, ST och LO Stockholms län), kyrkor och samfund, friluftsorganisationer, forskarnätverk, ungdomsorganisationer och fredsorganisationer som Svenska Freds. Stödet för en kraftfullare klimatpolitik sträcker sig långt utanför den traditionella miljörörelsen. Nu i veckan, i Aftonbladet, skrev 216 forskare under en debattartikel att de backar klimatdemonstrationen ”Det går åt fel håll, forskningen avfärdas och det är svek av politiker att avfärda, eller kommunicera motsägelsefullt kring, klimatforskning. Medverkan i Den stora klimatdemonstrationen är ett sätt att göra klimatet och den biologiska mångfalden till verkliga valfrågor som beslutsfattare måste leverera på under nästa mandatperiod” säger de.

De budskap och krav som lyfts fram i både 24h och demonstration är:

· En kraftfullare klimatpolitik som utgår från den samlade klimatvetenskapen.

· Snabba och tillräckliga utsläppsminskningar i Sverige.

· Att politikerna under nästa mandatperiod fattar de beslut som krävs för att nå klimatmålen.

· Att skydda barns och kommande generationers framtid, vilket är ett återkommande tema, särskilt från Rebellmammorna och Rebellpapporna.

· Att visa det breda folkliga stödet för en ambitiös klimatomställning inför riksdagsvalet.

· Att klimatfrågan ska behandlas som en fråga som berör hela samhället oberoende av partipolitisk tillhörighet

Klimatdygnet, 24 timmar för klimatet, som föregår demonstrationen, kommer att bli en manifestation med syfte att mobilisera- och skapa opinion genom tal och forskarsamtal, konst och kultur, musik, gemensamma aktiviteter,och en avslutande anslutning till Den stora klimatdemonstrationen i Vasaparken den 23 augusti. .

VÄLKOMMEN TILL EN FOLKFEST DÄR VI FYLLER GATOR OCH TORG, ENADE FÖR KLIMATET:

24h: 22/8 kl 12 Sergels torg

Den stora klimatdemonstrationen 23/8 kl 12 Vasaparken