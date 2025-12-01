Fascisterna överröstades av motdemonstranterna

Knappt hundra fascister i fackeltåg överröstades av tre gånger så många motdemonstranter i ett regngrått Stockholm igår, 30 november. Några högerextrema försökte ta sig fram till motdemonstrationen, men stoppades av polis.

Inrikes|Andreas Nyman

En åskådare utbrister:

– Det här slutar aldrig lugnt!



Det har rört sig på den yttersta högerkanten inför den 30 november och söndagens Karl XII-marsch, som arrangeras av Alternativ för Sverige (AfS). Nazistiska Aktivklubb Sverige har gått ut med uppmaningen ”Alla till Stockholm” och instruerat sina medlemmar att uppföra sig nyktra, städade, hela och rena – ”som vitt folk”.

Under lördagen höll gruppenen övningsdemonstration där maskerade aktivister marscherade genom Östermalm och ropade ”hell seger” längs Strandvägen, något Internationalen redan rapporterat om.



Den 30 november har i över ett sekel samlat svenska nationalister, från Lindholmsnazisterna på 30-talet till Sverigedemokraterna och dagens nazister. Traditionen har nästan alltid kantats av bråk, och på 1990-talet blev dagen närmast liktydig med kravaller.



Julmarknaden myllrar på Stortorget i Gamla stan, ljusen gnistrar i krimskramsbutikerna längs Västerlånggatan och i Kungsträdgården är det tomtekör och skridskobana framme vid scenen. Bara ett stenkast bort står Karl XII-firare och motdemonstranter och skriker på varandra. En ambulans kommer med blåljus och sirener, det ska ha förekommit misshandel, och minst en person ska ha blivit frihetsberövad av polisen. Men trots mörkret som alltid omger 30 november blev det den här gången inget större bråk, även om känslan finns kvar i luften, den där som åskådaren fångade: att det aldrig riktigt slutar lugnt.