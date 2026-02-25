Fastkedjade utanför Wallenstam- i protest mot Elbit Systems

Aktivister från gruppen Stäng ner Elbit blockerade under måndagen fastighetsbolaget Wallenstams huvudkontor på Göteborgs paradgata Avenyn. Syftet med aktionen är att pressa Wallenstam – ett av Göteborgs största fastighetsbolag – att sluta hyra ut lokaler till Elbit Systems Sweden. Bolaget hyr för närvarande en kontorslokal i stadsdelen Kallebäck.

Inrikes|Erik Edlund

Fyra aktivister kedjade fast sig vid pelare utanför den pampiga byggnadens entré. Nedanför trappan upp till entrén höll aktivister upp en banderoll med texten ”Wallenstam tjänar pengar på folkmord” medan andra gick på trottoaren och delade ut flygblad och pratade med förbipasserande.

— Det är en skam för Göteborg att Wallenstam väljer att ingå och upprätthålla avtal med vapenföretaget bakom dessa brott mot mänskligheten! säger en talesperson för Stäng ner Elbit.

Elbit Systems Sweden är helägt dotterbolag till Israels största vapenföretag Elbit Systems, med verksamhet i Göteborg och Skövde. Bolaget har ett tioårigt ramavtal med Försvarsmakten för att utveckla verktyg för samordning mellan förband. Uppdraget är värt ca. 1,7 miljarder kronor över perioden och är indelat i olika faser.

Aktivisterna lämnade lugnt platsen efter ett par timmar.