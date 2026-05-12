Göteborg: Vart går vår värld?

Nu på lördag den 16/5 anordnar Socialistisk Politik Göteborg och tidskriften Röda Rummet ett offentligt möte om de skärpta motsättningarna USA-Kina.

USA utnyttjar sitt militära överläge maximalt för att vidmakthålla sin globala dominans, men Kina utgör en allt starkare utmanare.

Inledningar av John Hörnquist (skribent och redaktionsmedlem i tidskriften Clarté) & Anders Karlsson (SP och tidskriften Röda rummet)

Fika och bokbord.

Mötesplatsen, Södra Allégatan 1b (nära Järntorget)



Tid 14.00-16.00

Arr. Socialistisk Politik Göteborg och Tidskriften Röda rummet

Välkomna!

