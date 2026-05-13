Greenpeace: V och MP bäst på miljöpolitik

Med devisen ”demokrati är det nya gröna” inleder Greenpeace sin kampanj för att lyfta miljöfrågorna i valrörelsen. Organisationen menar att Tidöregeringen under sin tid systematiskt har monterat ner den svenska klimat- och miljöpolitiken.

Och i en granskning av hur partierna faktiskt röstat under mandatperioden får V och MP bäst betyg.

Inrikes|Erik Edlund

– Det är för mycket som står på spel för att vi ska kunna lämna detta val i händerna på ett falskt narrativ om att svenska folket inte vill ha en stark klimat- och miljöpolitik, säger Frida Bengtsson från Greenpeace Sverige. Hon säger att vanliga människor behöver engagera sig i det demokratiska samtalet, och att Greenpeace hoppas bidra till det genom att bland annat arrangera kurser och möten.

– Det är inte bara klimat- och miljöpolitiken som har gått bakåt under denna mandatperiod, utan även demokratin, säger Frida Bengtsson. Hon menar att Tidöregeringen systematiskt har försvagat demokratin genom att minska civilsamhällets inflytande, svartmåla fredliga aktivister och genom att ignorera råd från expertmyndigheter och vetenskapen.

Greenpeace har tagit hjälp av djupintervjuer och enkäter när de utformade kampanjen. Frågorna gällde områden som känslor inför samhällsutvecklingen och valet samt vilka frågor som är viktigast.

Undersökningen visade att många ser en stark koppling mellan miljö- och demokratifrågor, och att många ser det som en självklarhet att Sverige ska gå före i dessa frågor. Samtidigt underskattar många hur stort stödet faktiskt är för en stark klimat- och miljöpolitik. Enligt en forskningsstudie i tidskriften Nature tycker så många som 85 procent av svenskarna att Sverige måste göra mer för att hantera klimatkrisen.

– Det är otvetydigt att majoriteten i Sverige vill se en stark miljö- och klimatpolitik, säger Frida Bengtsson. Hon tillägger att Tidöregeringen effektivt spridit osäkerhet kring var svenskarna står i dessa frågor. Men hon tror att det kommer slå tillbaka på dem i september.

Greenpeace har publicerat en valguide där de granskat och betygsatt alla riksdagspartiers ställningstaganden i frågor som berör miljö, klimat och energi under den här mandatperioden. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de enda som fått höga poäng i sammanställningen med 25 respektive 28 poäng på den 30-gradiga skalan.

Tidöpartierna har fått lägst poäng i granskningen, med Liberalerna i botten.

