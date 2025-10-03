Grekland: Generalstrejk mot 13-timmarsdag

I onsdags lamslogs Grekland av en generalstrejk mot ett regeringsförslag som skulle tillåta arbetsgivare att kräva 13 timmars arbetsdagar.

Utrikes|Åsa Mattsson

En landsomfattande generalstrejk i Grekland stoppade järnvägen, färjor och taxi under onsdagen. Endagsstrejken hade utlysts som ett kraftfullt svar på föreslagna förändringar när det gäller arbetsvillkor – inklusive en regeringsplan som skulle tillåta arbetsgivare att förlänga arbetstiden upp till 13 timmar per dag. Inte en taxibil i Aten, inte ett tåg körde under den 24 timmar långa strejken. Bussar och tunnelbana, spårvagn och trådbussar körde enligt en kraftigt reducerad tidtabell. Skolor, domstolar och allmänna sjukhus påverkades också. Tusentals människor demonstrerade utanför parlamentet i Aten efter att strejken organiserats av Greklands största fackförbund inom både privat och offentlig sektor.

Lagförslaget skulle tillåta arbetsgivare att kräva upp till 13 timmars arbete per dag från sina anställda, jämfört med nuvarande åtta. Enligt de nya reglerna skulle arbetstiden inklusive övertid begränsas till 48 timmar per vecka, med ett tak på 150 övertidstimmar per år. Dessutom skulle lagförslaget ge arbetsgivare större flexibilitet vid korttidsanställningar, samt ändra reglerna för årlig ledighet inom den privata sektorn. Lagen förväntas läggas fram för parlamentets godkännande i slutet av oktober. Fackförbunden hävdar att de nya reglerna gör arbetstagare mer utsatta för arbetsrelaterade övergrepp från arbetsgivare.

”Vi säger nej till 13-timmarspassen. Utmattning är inte utveckling, människans tålamod har gränser,” kommenterade facket GSEE i ett uttalande.

Reformen, enligt GSEE, ”äventyrar arbetarnas hälsa och säkerhet och förstör balansen mellan arbetsliv och privatliv.” Organisationen kräver en arbetsvecka på 37,5 timmar samt återinförandet av kollektivavtal.

Greklands konservativa regering hävdar däremot att förslagen skulle skapa mer valfrihet och en mer flexibel arbetsmarknad. Regeringen framhåller att ”reformen” endast skulle gälla upp till 37 dagar per år och ge arbetstagare möjlighet till 40 procents övertidsersättning.

”Vi garanterar valfrihet för både arbetsgivare och arbetstagare. Varför skulle det vara antisocialt?” uttrycker Greklands konservative premiärminister Kyriakos Mitsotakis.

