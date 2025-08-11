Greta Thunberg seglar mot Gaza – igen

Greta Thunberg ska göra ett nytt försök att segla till Gaza med nödhjälp till den hårt prövade befolkningen. Den kända svenska aktivisten gjorde ett försök att segla till Gaza senast i Juni. Men den gången bordades fartyget av israeliska soldater som grep Thunberg och de andra expeditionsdeltagarna. Den här gången seglar hon som en del av en större flotta med flera båtar som är på kurs mot Gaza.

Fokus|Erik Edlund

”Den 31 augusti sjösätter vi det största försöket någonsin för att bryta den illegala belägringen av Gaza med tiotals båtar som kommer att avsegla från Spanien. Vi kommer att sluta samman med ytterligare tiotals fler den 4 september som avseglar från Tunisien”, skriver hon.

Expeditionen organiseras av flera organisationer, som Global Movement to Gaza och The Freedom Flotilla Coalition genom Global Sumud Flottilla.

Representanter från 44 olika länder deltar på något sätt i initiativet som syftar till att bryta Israels blockad av Gaza.