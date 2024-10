Halvtid för Tidölaget

Stenhård klasspolitik

Klimatnonchalans

Vasall åt USA



Den 11 september var det två år sedan riksdagsvalet och halvtid för Tidölagets mandatperiod. I och med Tidöavtalet släpptes Sverigedemokraterna helt och fullt in i den borgerliga stugvärmen som en del av regeringsunderlaget, om än utan regeringstaburetter.

Ledare | Vecka 41

Paradigmskifte har från dag ett varit Tidlagets programmatiska beskrivning av den politik de vill bedriva; hårdare tag mot brottsligheten, men framför allt Sverigedemokraternas rasistiska migrationspolitik är nu hela regeringens politik. Samtidigt står SD utanför regeringen och kan både äta kakan och ha den kvar, både få igenom all sin migrationspolitik och låtsas stå i opposition. De som trodde att ett SD som släppts in i värmen skulle innebära ett mjukare SD, som i ljuset av den krassa verkligheten skulle bli mindre extremt, blev djupt besvikna. Sverigedemokraterna har under mandatperioden om något växlat upp sin rasistiska retorik och hets i sin imaginära oppositionsroll, utöver den reaktionära politik som de tillsammans med regeringen faktiskt driver.



Utöver detta så kallade paradigmskifte – med hårdare tag mot brottsligheten och invandrare – är huvuddelen av regeringens politik inget nytt under solen utan en stenhård klasspolitik. I svallvågorna efter den tidigare lågkonjunkturen – med hög inflation, stigande räntor och förvärrad arbetslöshet – aviserar regeringen en inriktning som innebär ytterligare sparkrav och otillräckliga tillskott till välfärden mitt i en sjukvårdskris, samtidigt många fler miljarder till försvaret och sänkta skatter för de som tjänar mest. Faktumet att stödet till långtidsarbetslösa skärs ner ännu mer utgör i sammanhanget inget annat än en klappjakt på Sveriges fattiga. SD har en gång för alla visat att de även på det ekonomiska planet står till höger i politiken och inte bryr sig ett dugg om de arbetare och vanligt folk de säger sig företräda. Trots, eller rättare sagt tack vare, denna situation ser vi matvarukedjor som redovisar miljardvinster på grund av höjda livsmedelspriser samt de fyra storbankerna vars sammanlagda årsvinst i ränteplundringens tecken passerat 200 miljarder.



Regeringens och dåvarande utrikesminister Billströms stoltaste ”bedrift” är medlemskapet i NATO. Det var en process som drog ut på tiden på grund av Turkiets förhalande, men där kontentan blev ett knäfall inför regimen i Ankara. Tvingad att krypa för Erdogan förklarade Billström inför TV-kamerorna att Turkiet var en demokrati, samtidigt som regeringen tog avstånd från Kurdiska PYD/YPG-YPJ vars demokratiska styre i Rojava och kamp mot IS om något borde ses som ett positivt tecken.



Med kriget i Ukraina som förevändning, fabricerat rysshot och med NATO-krav i ryggen ökar försvarsanslagen drastiskt. Utöver NATO-inträdet har regeringen också undertecknat det så kallade DCA avtalet som möjliggör USA-baser på svensk mark. Till skillnad från våra nordiska grannländer, som också undertecknat liknande avtal, har inte heller Sverige med någon klausul som förbjuder placering av kärnvapen på svensk mark. När det gäller Israels folkmord i Gaza förhåller sig regeringen tyst och passiv. Nu senast i FN lade Sverige ner sin röst när en resolution antogs som kräver ett upphörande av Israels ockupation av Palestina.



Miljön och klimatet då? Vi har således en regering som tydligt sänkt priset på bensin och diesel och som nu står i färd med att avskaffa flygskatten. En regering vars mest omskrutna satsning handlar om att bygga ut den miljöfarliga kärnkraften, samtidigt som den havsbaserade vindkraften går miste om väsentligt stöd. Sveriges utsläpp av växthusgaser ökar och tidigare tagna klimatmål tonar bort i fjärran.



Mot rasism, militarism, klimatnonchalans och högerpolitik ställer vi solidaritet, organisering och socialism. Vi organiserar oss på arbetsplatser, i bostadsområden och på gator och torg – i solidaritet med Palestina, Rojava och Västsahara, för antirasism, rättvis klimatomställning och i daglig kamp för våra intressen.