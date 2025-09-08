Hamnarbetare röstar om avtal

”Förbundsstyrelsen har efter omfattande interna diskussioner nått den samlade slutsatsen att vi förordar att medlemmarna röstar ja till det nya medlarbudet, trots att det inte motsvarar de uppställda målen.” Så löd budskapet från en oenig styrelse i Hamnarbetarförbundet till medlemmarna i förra veckan.

Inrikes |Lars Henriksson

Efter över tre månaders konflikt med punktstrejker och blockader uppmanar de nu medlemmarna att godkänna det avtalsförslag de fått från de statliga medlarna som innebär att förbundet inte har uppnått sina mål för avtalsrörelsen. Alternativet är en fortsatt konflikt som majoriteten av styrelsen idag inte tror att de kan vinna.

Förslaget är ett självständigt kollektivavtal men liksom tidigare är detta ett andraavtal där Sveriges Hamnar har förstaavtal med Transportarbetarförbundet som avgör löner och ersättningar.

Hamnarbetarförbundet hade, som Internationalen rapporterat, framför allt krävt förstärkt skydd för förtroendevalda och regler som gör det möjligt för bemanningsanställda att planera sina liv. Inget av detta finns med i avtalsförslaget, enbart till intet förpliktigande anteckningar om att bemanningsanställdas behov ska ”beaktas”.

Arbetsgivarna i Sveriges Hamnar har inte varit villiga att förhandla om dessa frågor utan istället sysslat med politiskt krypskytte mot strejkrätten kombinerat juridisk obstruktion. Från de rättshaveristiska försöken att få Arbetsdomstolen att förbjuda hamnarbetarna att strejka för sina krav, till öppet och organiserat strejkbryteri i flera hamnar. Det var i och för sig inget förvånande, uppbackade av Svenskt Näringsliv, har hamnarbetsgivarna gjort det till en princip att inte ge Hamnarbetarförbundet ett lillfinger. Trots detta, och trots att de krav Hamn drivit var saker som skulle stärka alla fackföreningar, har inget förbund inom LO, TCO eller Saco visat något stöd för Hamn, varken i ord eller handling.

Att gå ut i en konflikt med högt ställda mål utan att få något är givetvis ett nederlag och Hamns styrelse gör heller inget för att skönmåla läget. Även om läget inte är sämre än innan kallar de en reträtt för en reträtt men framhåller att det har varit en dyr konflikt för arbetsgivarna trots att dess försökt låtsas som att det inte varit några problem.

Förbundsstyrelsens majoritet har bedömt att läget är så låst att det skulle kräva oerhört omfattande stridsåtgärder för att tvinga fram förändringar i avtalet just nu och tar hellre ett taktiskt steg tillbaka för att återkomma i sakfrågorna i eller innan nästa avtal 2027. Styrelsen låtsas inte heller vara enig utan säger att olika personer gjort olika bedömningar i denna taktiska fråga. Hur medlemmarna bedömer läget vet vi om någon vecka.

I motsats till de flesta svenska fackförbund går alltså avtalsförslaget ut på omröstning bland medlemmarna som också har möjlighet att läsa hela avtalstexten innan de röstar, inte bara styrelsens sammanfattning.

Omröstningen pågår till 10 september.