Hejdå karensavdrag?

Under tisdagen ska Socialförsäkringsutskottet behandla en motion om att ta bort karensavdraget. Karensavdrag är ett avdrag från sjuklönen som gör att anställda förlorar en del av sin inkomst första dagen när de sjukskriver sig.

Inrikes|Erik Edlund

I motionen, som skickades in av bland andra Johanna Haraldsson (S) i oktober, står det att karensavdraget är ”en klasslagstiftning som slår hårdast mot dem som varje dag går till arbetet för att få samhället att fungera.”

Motionen hävdar att nio av tio LO-medlemmar inte hade möjlighet att arbeta hemifrån under coronapandemin 2020, utan var av ekonomiska skäl tvungna att gå till jobbet. Samtidigt som många inom tjänstemannayrken kunde jobba på distans vid lättare symtom.

”Att tvingas gå till jobbet sjuk kan leda till att sjukdomstillståndet förvärras, och det ökar risken för att kollegor eller andra man möter smittas.” skriver Haraldsson och de andra i motionen. De hänvisar till siffror från LO som visar att kvinnor med arbetaryrken inte har råd att vara sjuka.

De hävdar att människor ställs därmed inför det orimliga valet mellan att riskera sin privatekonomi till följd av det avbrott karensavdraget innebär, eller att riskera sin framtida hälsa. Något som också kan få samhällsekonomiska konsekvenser på sikt när arbetskamrater smittas och sjukdomstiden blir längre.

”För dem med lägst inkomster, som är beroende av varje krona, kan förlusten av en enda dagsinkomst slå mycket hårt.”

Johanna Haraldsson och hennes partikamrater påpekar att Sverige är det enda landet i norden som har ett karensavdrag.

”Det finns ingen anledning till att Sverige, till skillnad från våra grannländer, ska misstänkliggöra de anställda för fusk och därmed på förhand straffa alla med en inkomstlös dag vid sjukdom.”

Flera fackförbund har gett sitt stöd till ett avskaffande av karensavdraget. Fackförbundet Vision skriver i ett pressmeddelande att ett avskaffande av karensavdraget skulle vara bra för både individen och samhället, med mindre smittspridning, färre långtidssjukskrivningar och en hållbar arbetsmiljö.

Utskottet ska bereda ärendet innan riksdagen får rösta om det.

Bilden: Undersköterskor, ett av de yrken där det inte går att arbeta på distans.