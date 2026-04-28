Högre barnbidrag i V:s skuggbudget



Vänsterpartiet har presenterat sin skuggbudget för 2026. Budgeten innehåller bland annat en höjning av barnbidraget med 500 kronor och ger V ny ammunition inför valrörelsen.

Ida Gabrielsson (V) inleder pressträffen med en analys av hur läget ser ut nu. Hon säger att vi ser hur människors ekonomi försämrats och hur svenskarna i allmänhet har en pessimistisk syn på utvecklingen för både Sverige och den egna hushållsekonomin. Hon säger att det till stor del beror på kriser som kommer utifrån, som kriget i Iran, som den svenska regeringen naturligtvis har svårt att påverka. Men hon kritiserar samtidigt regeringens sätt att hantera krisen.

— Man har valt att ge till dem som har mest, säger Ida Gabrielsson och tillägger att antalet människor som lever i fattigdom har fördubblats av regeringens politik.

En av de reformer Vänsterpartiet förespråkar för att bemöta den ekonomiska krisen och lindra dess effekter är en höjning av barnbidraget.

— Barnbidraget har urholkats med tiden, säger Nooshi Dadgostar. Hon säger att vi är i ”stort, stort” behov av att höja barnbidraget, och att alla andra nordiska länder redan har gjort det.

Vänsterpartiets skuggbudget innehåller också höjningar av bostadsbidraget och försäkringsstödet, avskaffande av karensavdraget, åtgärder för att pressa ner livsmedelspriserna, och en höjning av taket och ersättningsnivåerna i socialförsäkringen.