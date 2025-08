Israeliska soldater vägrar döda

Israels soldater vägrar döda och militären slår tillbaka med fängelsestraff. Krigets maskineri knakar när vägran att delta i massakrer möts med repression. Samtidigt stiger självmordstalen bland soldater som inte längre kan bära sina egna brott. I skuggan av Israels pågående massakrer i Gaza; ett massmördande som allt fler röster internationellt betecknar som folkmord, utspelar sig nu en växande kris inom ockupationsarméns egna led. Tre soldater har nyligen dömts till fängelse efter att ha vägrat återvända till Gaza. Samtidigt visar ny statistik att minst 44 israeliska soldater har tagit sina liv sedan oktober 2023 – många av dem drabbade av svår psykisk ohälsa kopplad till kriget.

Utrikes|Alex Fuentes

Soldaterna som vägrat återvända till frontlinjen hade tidigare deltagit i strider i Gaza under flera månader. De hänvisade till en ”djup inre kris”, orsakad av förlusten av kamrater och de brutala upplevelserna på slagfältet. Enligt israeliska militära myndigheter bedömdes de vara ”stridsdugliga” av psykiatrisk personal, men trots detta vägrade de att återigen delta i vad de själva beskrivit som ett meningslöst och traumatiserande dödande. Det har lett till avsked och fängelsestraff.

Detta sker samtidigt som allt fler soldater, i intervjuer med israeliska medier, erkänner att de fått direkta order att skjuta mot obeväpnade palestinska civila vid sk hjälpposter i Gaza. Dessa center, som upprättats av Israel och USA, för att dela ut livsmedel, har beskrivits av soldater som ”dödszoner” då soldater fått direkta order från sina överordnade att skjuta mot obeväpnade palestinska civila som söker mat ”som om de vore en fientlig styrka”. Vittnesmål, enligt France24, visar att två till fem människor dödas dagligen, utan att de som mördats visat några som helst fientliga intentioner. Varken tårgas, varningsskott eller icke-dödlig utrustning används, endast skarp ammunition. Dessa skjutningar, som inkluderar användning av skarp ammunition och tunga vapen mot civila, utgör enligt internationell rätt krigsförbrytelser.

Enligt TeleSur har Gazas hälsoministerium rapporterat att över 549 palestinier dödats och fler än 4 000 skadats i närheten av dessa ”hjälpposter” bara sedan slutet av maj 2025.

Men ockupationsarméns brott får också ett högt pris i Israel. Enligt israeliska försvarskällor lider just nu över 3 770 soldater av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), och drygt hälften av de 19 000 soldater som skadats i kriget får psykologisk behandling. I verkligheten är mörkertalet sannolikt betydligt större. Sedan årsskiftet har minst 16 soldater tagit sina liv, däribland både reservister och reguljära soldater. Enbart under tio dagar i juli rapporterades tre självmord, samtliga kopplade till soldater med erfarenhet från Gaza eller Libanon. Ett av de mer uppmärksammade fallen är Ariel Tamman, medlem i arméns rättsmedicinska enhet, som hittades död i sitt hem i Ofakim. En annan, Daniel Adry, var reservist med dokumenterad PTSD som trots sin diagnos inte fick det stöd han behövde. Han tog sitt liv i början av sommaren. Adry kom ut ur Gaza, men Gaza kom inte ut ur honom.

Den israeliska dagstidningen Haaretz rapporterar att antalet självmord bland soldater har ökat markant jämfört med tidigare år. Under 2024 noterades 21 fall. Under det första halvåret 2025 har redan 15 registrerats, med fortsatt stigande trend. Många är reservister, ofta traumatiserade av vad de bevittnat och beordrats att utföra. Samtidigt lider armén av personalbrist. Elitenheter som tidigare användes för specialoperationer tvingas nu utföra markoperationer utan rätt utbildning eller utrustning. Kommando- och fallskärmsförband har tilldelats vanliga infanteriuppgifter, vilket ytterligare belastar soldaternas psyke och moral. Vissa enheter vittnar om 12-timmarspass under extrem stress, ofta i total brist på tydligt syfte. I vissa fall har soldater förmåtts att förlänga sin tjänst med ytterligare ett år, trots tydliga tecken på psykisk utmattning. Israeliska Channel 12 rapporterade att en soldat från Nahalbrigaden begick självmord på måndagsmorgonen på en militärbas i Golanhöjderna och blev därmed den tredje soldaten att ta sitt eget liv på mindre än två veckor.

Den israeliska krigsmakten vill ge sken av kontroll, men det är uppenbart att något håller på att brista. En militär talesperson har uppgett att armén anser att vägran att lyda order, särskilt i strid, är ett mycket allvarligt brott som kan bestraffas med fängelse, även om det finns begränsade undantag, inklusive vissa av psykiska skäl. Militärtjänstgöring i Israel är obligatorisk för både män och kvinnor. Vägran att lyda order, självmord, och masspsykologisk kollaps blottlägger ett system som inte längre klarar att upprätthålla sin egen brutalitet. Den israeliska staten har länge försökt upprätthålla bilden av en okuvlig och disciplinerad armé, men sanningen är att den israeliska ockupationen förgiftar inte bara det palestinska folket, utan också förövarna själva. Den växande vägran att döda, de egna vittnesmålen om krigsbrott och den växande psykiska ohälsan bland soldaterna pekar i en och samma riktning: kriget är inte bara orättfärdigt, det är också ohållbart.