Janne Hägglöf, Studieutskottet: ” Vi måste spela på hela klaviaturen, inte bara på en oktav”

Nu på måndag 19/10 välkomnar Socialistisk Politik till ett nytt seminarium, den här gången är ämnet ”Imperialism – då och nu”.

En av arrangörerna är Janne Hägglöf, som inleder med att berätta om den äldre imperialismen medan Anders Karlsson och John Hörnquist berättar om imperialismen efter Sovjetunionens fall. Janne berättar också om erfarenheter från Stockholms tunnelbana där han jobbade som förare på röda linjen i många år.

– Nyliberalismen ihop med socialdemokraternas tillbakagång och att man inte satsat tillräckligt på studier har lett till ett minskat klassmedvetande, säger Janne Hägglöf bla när han gästar podden.

Studio Internationalen | Åsa Mattsson, intervjuare, Göran Samuelsson, tekniker

Även om vi i vänstern, särskilt om man varit med ett tag, gärna läser och skriver långa texter, hellre än lyssnar och tittar, så kan vi inte isolera oss från det nya som händer. Då ger vi högern fritt spelrum, argumenterar Janne Hägglöf.

– Vi måste hänga med i den nya tekniken, inte minst den på nätet. Vi i studieutskottet försöker lära oss och förstå, ordna innehåll, vara verksamma på sociala medier, skaffa kunskap om AI. Det gäller att lära sig sånt. Det går inte bara att slänga fram en bibba långa texter.

– Det som gjorde att man läste förr var ju att man gick i demonstrationer motiverad av den sakfråga man var intresserad av och då fanns inte ett överflöd av texter att tillgå. Du fick köpa böcker, det var ju bara några. Idag däremot sköljs man över av texter på nätet och tappar tid och orientering, känslan kan vara överväldigande. Det är helt annorlunda idag, med ett snöskred av information, avalange heter det på engelska. Man känner maktlöshet inför överflödet av information, därför vill vi hjälpa till med att välja ut texter, en slags prioritering i allt textmaterial.

Janne betonar också hur viktigt det är att studera och organisera för att kunna dra nytta av kraften i rörelser som nu de stora upproren i Frankrike och Spanien.



Lyssna på hela poddavsnittet med Janne Hägglöf här:

Janne Hägglöf om socialistiska studier – YouTube

Här är Socialistiska studiers hemsida, med tidigare föresläsningar och förslag på texter att läsa, och en introduktion av professor Kjell Östberg.

Socialistiska studier – Utan en socialistisk teori, ingen socialistisk rörelse

Annonsen inför måndagens seminarium om imperialismen, med möteslänk för dem som inte kan vara på plats.

Seminarium ”Imperialism – igår och idag” – Internationalen