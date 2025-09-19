Kan jag förlora mina rättigheter om jag visar mitt ansikte?

I onsdags, den 17 september hölls en manifestation i Stockholm för att protestera mot en kraftigt försvårad situation för människor med permanent uppehållstillstånd, som har bott och arbetat i Sverige i åratal, men som nu nekas medborgarskap bland annat för att de inte kan styrka sin födelsedag med dokument från de krigshärjade och kaotiska länder de flytt ifrån.

Fokus|Karin Fridell Anter, text, Ingrid Eckerman, foto

— När jag kom till Sverige fick jag höra att alla är lika värda. Men idag känns det som tomma ord och jag känner mig djupt besviken på Sverige.

Det säger Haroon som har bott i Sverige i 15 år. Han kommer från Afghanistan och är en av de tusentals människor som nu nekas medborgarskap i Sverige, trots att de har permanent uppehållstillstånd, pratar svenska och har jobbat och betalat skatt i många år. Motivet? De kan inte styrka sin identitet – något som för svenska myndigheter är liktydigt med att kunna visa papper på vilken dag man är född.

Den 17 september hölls en manifestation i Stockholm för att protestera mot denna orimliga situation. Hojat, även han från Afghanistan förklarade bakgrunden:

— I Afghanistan finns det inte något fungerande system för födelseregistrering – särskilt inte på landsbygden. Därför saknar många av oss helt enkelt papper. Under vår flykt genom Europa hade varje land sitt eget sätt att registrera oss. Vissa satte 1 januari som standarddatum. Andra använde vårt ankomstdatum. Det var aldrig vårt val – det var ett beslut som togs av myndigheter.

De flyktingar som kom till Sverige som ensamkommande barn blev inte trodda när de berättade hur gamla de var. De blev systematiskt uppskrivna i ålder – ibland efter en medicinsk åldersbedömning som helt saknade vetenskaplig grund, ibland efter bara en blick från migrationsverkets handläggare. Om de var ”vuxna” så var det mycket lättare att utvisa dem. Därför påstod man att nästan alla var 18 år och tvingade dem att acceptera ett födelsedatum som de visste var fel.

Många lyckades ändå få uppehållstillstånd, genom gymnasielagen eller genom att deras asylskäl accepterades. Men nu, efter att ha levt med sitt påhittade födelsedatum i många år, så stängs dörren till medborgarskap. Den som inte kan uppvisa ett godkänt pass släpps inte in som fullvärdig medlem av det svenska samhället. Det spelar ingen roll hur länge hen har bott här, om hen har jobb och betalar skatt, om hen har familj som är svenska medborgare. För den som inte kan ”styrka sin identitet” är dörren ändå stängd.

— Hur kan man kräva att vi ska ordna id-handlingar från Kabul eller Mogadishu? Från länder där staten knappt fungerar, där krig, kaos och korruption gör allt omöjligt? Det är inte bara orimligt – det är ett krav som gör oss statslösa, säger Hojat.

Det finns också andra hot mot medborgarskapet. Asylrättskämpen Ingrid Eckerman berättar om en kvinna som nyligen nekats att bli medborgare för att hon hade deltagit i en demonstration för Palestina. Säpo, säkerhetspolisen, anser att hon är ett hot mot Sveriges säkerhet.

— Om regeringen får igenom sitt förslag om den så kallade vandelslagen måste alla utländska medborgare ”vakta sin tunga”, det vill säga tänka på vad de säger. Ingen vet vad som ska vara tillåtet att säga för en utlänning. Får han eller hon kritisera Sverige? Eller riskerar man då att nekas medborgarskap? säger Ingrid Eckerman.

Hojat förklarar varför medborgarskapet är så viktigt, inte bara för de direkt drabbade utan för hela Sverige:

— Medborgarskap är inte bara ett pass. Det är vägen in i demokratin. Det är rätten att rösta, att bli hörd, att vara en fullvärdig medborgare. Den som hålls utanför medborgarskapet hålls också utanför demokratin.. Ett starkt samhälle bygger på tillit och delaktighet. När människor känner sig inkluderade – när de blir erkända – då växer engagemanget. Då vill man ge tillbaka, investera ännu mer i sitt nya hemland.

Även Annika Hirvonen från Miljöpartiet tryckte på frågan om demokrati. Den som inte är medborgare är inte valbar och har ingen rösträtt till riksdagen. Att neka detta till människor som är med och bygger vårt land och vill leva sina liv här är djupt odemokratiskt.

Vänsterpartiets Tony Haddou var tydlig med att hindren mot medborgarskap inte är ett misstag, utan ett led i Tidöregeringens migrationspolitik:

— Man vill på alla sätt angripa människor på flykt. Man gör det längs Europas gränser och man gör det i Sverige. Man gör det med en så rättsosäker migrationspolitik som möjligt; och man gör det med orättvisa och genom att trampa på asylrätten och människors rätt till skydd. Man vill helt enkelt försvåra och förhindra att människor som kommer till vårt land ska tilldelas svenskt medborgarskap.

Att med formaliteter som slagträ utesluta människor från fullt medlemskap i samhället är raka motsatsen till den integration som nästan alla säger sig vilja se. Det är skamligt, men tyvärr knappast förvånade att Sveriges regering har den synen på människor. Och det är ännu mera skamligt att de får stöd av socialdemokraterna. I socialdemokraternas partiprogram står att de är ett antirasistiskt parti som strävar efter jämlikhet oavsett hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet eller religion. Hur kan socialdemokrater då försvara att människor förvägras svenskt medborgarskap för att de är födda i fel land?

Från manifestationen i Stockholm i onsdags, 17 september 2025