Kan minor och missiler provocera Putin, till vad?

Vill nu supermakten USA försöka lösa sin och den globala kapitalismens kris genom att USA:s avgående president Joe Biden lägger ett tredje världskrig på bordet, som ett arv till den nya imperialistiska administrationen? Försöker Biden provocera Rysslands Putin att använda kärnvapen?



Opinion|Alex Fuentes

De amerikanska restriktionerna för användningen av robotsystemet Atacms har hävts och Bidens administration har gett klartecken för Ukraina att beskjuta inne i Ryssland med amerikanska långdistansrobotar och Ukraina var inte sena att göra slag i saken. I borgerlig media talas det om att höja ”insatserna” som om det vore något som sker i kasinospel. Strax därefter, för första gången, avfyrade Ukrainas Nato-ledda militärer även brittiska Storm Shadow-robotar mot mål i Ryssland. Inte nog med det har nu Bidens regering försett Ukraina med personminor, som förbjudits av de flesta länder i världen med tanke på att många civila drabbas.

Risken för kärnvapenattacker ökar samtidigt som Turkiets Erdogan stödjer Putins nya sk kärnvapendoktrin. Det går med en svindlande fart och Putin stannar inte vid ord, han har nu låtit avfyra en interkontinental ballistisk robot med en räckvidd på tusentals kilometer mot Ukraina; det sker för första gången sedan invasionen av Ukraina inleddes.

Det går inte att utesluta att denna helt utsiktslösa krigseskalering påskyndar en helvetisk utgång. Ett ”kontroversiellt” beslut, heter det ansvarslöst i borgerlig press, när man beskriver Bidens beslut att tillåta Ukraina att använda sig av det nya robotsystemet, eftersom åtgärden passar in i den militaristiska linje som Bidens administration slagit in på.

Den politiska situationen i världen är nog så katastrofal som den är, ett eventuellt nytt världskrig skulle få helt irreparabla konsekvenser för hela mänskligheten.

Zbigniew Brzezinski var nationell säkerhetsrådgivare till USA:s president Jimmy Carter under de kaotiska åren 1977 – 1981. Bland annat brukade han beskrivas som en av USA:s hökar i världspolitiken. I sin bok ”Between Two Ages: The Role of the United States in the Technotronic Age” (1971) talar Brzezinski om att en epok hade kommit för att återbalansera världens makt, makt som borde övergå i händerna på en ny global politisk ordning baserad på en sk trilateral ekonomisk koppling mellan Japan, Europa och USA.

Denna uppfattning innebär att såväl Ryssland som Kina skulle kunna tvingas till underkastelse efter en blixtkärnvapenattack utan föregående varning av USA. En sådan attack mot vitala ryska och kinesiska mål skulle kunna leda till en global eldsvåda med oförutsägbara konsekvenser för den mänskliga arten och planetens framtid.

Enligt en tidigare studie publicerad i tidskriften Nature, skulle en kärnvapenkonflikt mellan USA och Ryssland leda till att drygt 5 miljarder människor kan dö under de två åren efter nedslaget. Majoriteten av offren skulle avlida till följd av en efterföljande kärnkraftsvinter. Hur mycket insikt Zelenskyj har i förhållande till den mänsklighetens fara vi står inför just nu är det svårt att sia om, men den ukrainske presidenten har öppet deklarerat att han önskar involvera Nato i ett öppet krig mot Ryssland.

Bidens ovannämnda beslut kan mycket väl leda till en militär dynamik att ett öppet krig startas mot Ryssland vilket skulle öppna dörrarna för ett tredje världskrig.

Resultatet av det amerikanska presidentvalet var inget sedvanligt val med amerikanska mått mätt. Vid valurnorna möttes två imperialistiska projekt. Ett som företräds av mäktiga intressen som slåss för att tippa den internationella geopolitiska ekonomiska och militära balansen till USA:s fördel, ibland kallad Wolfowitzdoktrinen efter Paul Wolfowitz, fd amerikansk försvarsminister. Det visas med all tydlighet genom det öppna stödet till den regionala polis som Israel spelar i Mellanöstern. För femtioelfte gången röstade USA nu i november emot en ny FN-resolution för eldupphör medan Israels folkmord fortsätter med oförminskad intensitet. Bidens administration och de som styr den samt Ukrainas Zelenskyj och EU:s imperialistiska makthavare fruktar att Trumps valseger pekar åt ett annat håll, om än med sedvanliga imperialistiska tongångar.

Polen, som vill vara en del av en spjutspets i syfte att provocera fram en större konflikt med Putins Ryssland, försöker utöka sitt inflytande till det ukrainska området genom att hävda sin rätt att införliva den ukrainska regionen i den polska karta över Lviv som redan var ockuperad av Polen från 1918 till 1939. Polens regering underblåser därmed Bidens och Storbritanniens nuvarande offensiva militära stöd till Zelenskyj; att attackera mål inne i Ryssland med långdistansmissiler förebådar inget gott. Det innebär snarare ett kvantitativt språng av okända dimensioner som i sin förlängning söker ett svar från Putin, dvs användningen av sk taktiska kärnvapen som kan komma att utlösa ett tredje världskrig.

En sådan plan kan naturligtvis ge upphov till att USA:s roll som världsgendarm återställs genom en extraordinär ökning av amerikanska militära interventioner utomlands för att återställa en ”unipolaritet” på det globala geopolitiska schackbrädet.

Denna politiska riktning som tolkas som ”unilateralism” innehåller implicita ”förebyggande” militära aktioner för att undertrycka möjliga hot från andra regimer så att en blixt kärnvapenattack mot Kina, Ryssland och Nordkorea rycker allt närmare. På så sätt skulle en blixt- och samtidig kärnvapenattack mot Ryssland, Kina och Nordkorea ha det primära målet att eliminera dessa nationers vedergällningskapacitet och därmed vinna ett tredje världskrig för att sedan ta kontroll över hela världen och implementera en ”Ny världsordning”.

Vi är onekligen på väg mot ett krigsscenario som hotar att bli en global brand med oförutsägbara konsekvenser för den mänskliga arten och planetens framtid.