UTRIKES | Brasiliens sydligaste delstat Rio Grande do Sul har drabbats extremt hårt av förändringarna i klimatet. Efter ett par år av extrem torka har delstaten under 2023 och nu 2024 drabbats av extrema regnväder. Rio Grande do Sul är till storleken något mindre än Sverige och har en befolkning på drygt 10 miljoner. Stora delar av delstaten står nu under vatten.

Det verkar inte som att du är inloggad! Logga in för att läsa hela artikeln. Användarnamn eller e-postadress Lösenord Kom ihåg mig Logga in