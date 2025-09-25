Krisrapport: 20 000 nior kommer inte in på gymnasiet

Nästan 20 000 niondeklassare står utan gymnasiebehörighet. Det visar en ny rapport från Skolverket. Den visar också att möjligheterna att gå ut grundskolan med fullständiga betyg ser olika ut beroende på var i landet man bor och vilka ens föräldrar är.

Inrikes|Erik Edlund

Fackförbundet Sveriges Lärares ordförande Anna Olskog är inte förvånad över de dystra siffrorna. Hon säger att de var väntade ”med tanke på hur underfinansierad skolan är”.

— Man får det man betalar för.

Niornas slutbetyg ökade marginellt jämfört med förra året och andelen behöriga ligger nu på 84,1 procent, till skillnad från förra årets siffra på 83,7 procent. Men utvecklingen är ändå oroande.

Sveriges Lärare menar att det är resultatet av år av nedskärningar inom skolan.

— Det här är ett otroligt svek. Politikerna spelar bort en hel generation som inte får en rättvis chans att lyckas i skolan, säger Anna Olskog.

Sveriges Lärare pekar på att tillgången till särskilt stöd för elever med speciella behov sjunkit, och att allt fler lärare saknar behörighet när de möter eleverna.

Något som sticker ut i statistiken från Skolverket är att allt fler flickor går ut grundskolan utan fullständiga betyg.

— Vi behöver ändra den utvecklingen skyndsamt genom att stärka tryggheten och studieron, säger Anna Olskog.

Statistiken från Skolverket visar också att det ser väldigt olika ut på olika platser i landet. Sveriges Lärare menar att det är ”ytterligare ett tecken på hur svensk skola slits isär och blir allt mer orättvis”.

— Att du lyckas i skolan ska inte bero på var du bor eller vilka föräldrar du har, säger Anna Olskog och tillägger att detta gör det ännu tydligare att staten måste ta över finansieringen av skolan.

Hon säger att man måste komma ihåg att detta inte är en fråga om elevernas förmåga, utan handlar om lärarnas förutsättningar och arbetssituation.

— Bästa receptet för att öka gymnasiebehörigheten stavas bättre arbetsmiljö för lärarna där de får möjlighet till för- och efterarbete och rätt förutsättningar att ge eleverna det de behöver, säger Sveriges Lärares ordförande.

Om man inte vänder utvecklingen riskerar 20 000 ungdomar att påbörja sina vuxenliv utan fullständiga betyg.