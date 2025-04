Kritiken mot Netanyahu växer även inom den israeliska armén

Israels försvarsminister, Israel Katz, har meddelat att Israel kommer att behålla sina trupper i Gaza på obestämd tid samtidigt som Katz fortsätter att blockera humanitärt bistånd till en befolkning som försöker överleva folkmordet. Sjukvårdssystemets kollaps och den akuta matbristen som bestämts av Israel är avskyvärt. Brotten mot palestinier fortsätter. Läkare utan gränser har sagt att Gaza har omvandlats till en ”massgrav” medan humanitära grupper anstränger sig till det yttersta för att ge hjälp. Kritiken mot denna förintelse, växer inte bara internationellt, missnöjet växer också i Israel, inom armén.

Utrikes|Alex Fuentes

Israeliska mediarapporter pekar på en betydande ökning av antalet reservister som vägrar att anmäla sig för militärtjänst. Det tyder på en snabb nedgång i stödet för ”ett krig” som kritiker i Israel menar inte längre motiveras av Israels säkerhetsintressen och frigivningen av gisslan som hålls i Gaza.

”Gazaremsan är ett fält av ruiner, ingenting finns kvar, och ändå planerar armén nya operationer utan ett tydligt mål”, sa reservisten Yuval Ben-Ari nyligen till den israeliska radion Haifa. Ben-Ari anslöt sig till den israeliska armén (IDF) i södra Gaza och längs Netzarim-korridoren som delar enklaven på mitten, och deltog även i israeliska attacker mot Hizbollah-milis i södra Libanon. Men efter drygt 500 dagars attacker vägrar nu Ben-Ari att delta i militära operationer.

”Jag anser att IDF utför meningslösa handlingar som inte har något att göra med gisslans återvändande (…) Jag vill inte ha någon del av detta – och jag är inte den enda (…) Med djup sorg, en känsla av skuld och en djup ansvarskänsla, vände jag mig till min befälhavare för att be honom att dra mig tillbaka från reserven. Jag kommer aldrig att bära uniform för den här regeringen”, sa Ben-Ari till radio Haifa.

Alltfler tappar förtroendet och kritiserar öppet Netanyahu efter att han ensidigt bröt eldupphöravtalet med Hamas. Ben-Ari är inte ensam; antalet reservister som motsätter sig något som främst är motiverat av Netanyahus egna politiska intressen växer. Ett uttryck för detta är kontona som visas på Instagram-sidan av חיילים עבור בני ערובה (Soldater för gisslan), en antikrigsförespråkande grupp, grundad av en annan reservist och medicinstudent, Yuval Green. Green bestämde sig för att överge kriget i januari 2024 efter att befälhavaren för hans fallskärmsjägarenhet i Gazastaden Khan Yunis beordrat soldater att sätta eld på ett hus och han frågade ”Varför göra det här?”. Green sa i en intervju med France Info radio, att när befälhavaren sa att han inte hade några problem med det, svarade Green att han inte skulle göra det.

Reservtjänst är obligatorisk i Israel för dem som har fullgjort militärtjänstgöring upp till 40 års ålder. Enligt onlinepublikationen ”+972 Magazine” är Green en av drygt 100 000 israeler som har slutat inställa sig hos Reservtjänsten. Där sägs att majoriteten av dem som trotsar värvningsorder kallas ”grå desertörer” dvs. de som har demoraliserats och är trötta på sakernas tillstånd. Tillsammans med dem, tillägger ”+972 Magazine”, finns det en liten men växande minoritet reservister som vägrar tjänstgöra av etiska skäl.

En israelisk radio (Kan) uppskattar att det nuvarande antalet reservister är runt 60 procent, vilket tyder på en kraftig nedgång jämfört med veckorna efter den 7 oktober 2023. De som ignorerar kallelserna eller avstår från att inställa sig till reservkåren är kända som ”refuseniks”, staten anser att dessa är desertörer och kan bestraffas. Dessa reservisters vägran har en viss likhet med arméns tidiga amerikanska deserteringar under Vietnamkriget.



Nya och liknande upprop har dock dykt upp, undertecknade av hundratals veteraner och reservister från Marinen, Israels elitunderrättelseenhet 8200, säkerhetstjänsten Mossad och pansarkåren, inklusive förre premiärministern Ehud Barak. Hundra deltagare från Israels prestigefyllda Nationella Säkerhetsskola har också anslutit sig till den växande proteströrelsen.

Trettiosex representanter för British Jewish Board of Deputies (det största judiska representativa organet i Storbritannien) publicerade nyligen ett brev i Financial Times mot Netanyahu för hans kriminella handlingar under folkmordet i Gaza och på Västbanken. I brevet står det att ”Böjelsen att titta bort är stark för det som händer är outhärdligt, men våra judiska värderingar tvingar oss att stå upp och säga ifrån (…) vissa fruktar sken av illojalitet. Vi tror att det är viktigt, som brittiska judar, att säga ifrån. Annars riskerar vi att vara medskyldiga. I judisk historia är tystnad inte bra”. Detta initiativ från brittiska judiska representanter är ytterligare ett internationellt slag mot Netanyahu i ett imperialistiskt land där massiva solidaritetsdemonstrationer med det palestinska folket har blivit fler och fler.