Lasse Diding: ” Inför val låter alla partier lite som kommunister”

Hotelldirektör och kommunist, går det?

Ja, utmärkt om man frågar den excentriske vänsterikonen Lasse Diding, veckans gäst i Studio Internationalen, som berättar om sin syn på Lenin och gamle vännen Jan Myrdal och reflekterar kring hur hans egen politiska övertygelse påverkar hans sätt att driva företag. Han kommenterar också det svenska valet, klassbegreppets försvinnande från debatten, och hur han menar att man kan bryta den nuvarande högervågen.

Studio Internationalen| Åsa Mattsson, redaktör och intervjuare

Apropå quislingbråket i veckan säger Diding att han kan beundra SD:s förmåga att tala direkt till sina kärnväljare, medan Vänsterpartiets försiktighet och stora fokus på “regeringsduglighet” kan vara ett misstag, även om det i det här valet är viktigt att rösta bort Tidö.

Om nya partiet Framtidens Vänster säger Lasse Diding:

– Jag har inte följt dem nära, men antar att de är mer systemkritiska än V. Jag tror att nya vänsterinitiativ måste våga utmana själva samhällsstrukturen.



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Copilot sa

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Lasse Diding om att vara företagare och kommunist – YouTubeVisa alla