LO kräver en arbetstidsförkortning för Sveriges alla arbetare



– Det är dags att ge mer frihet i vardagen för alla Sveriges arbetare som faktiskt får vårt land att fungera, säger LO-ordföranden Johan Lindholm vid en pressträff.

LO siktar på att förhandla fram arbetstidsförkortningen med Svenskt Näringsliv. Man hoppas att arbetstidsförkortningen ska bli norm på hela arbetsmarknaden.

Inrikes|Erik Edlund

Johan Lindholm säger att han vet att arbetsgivaren kommer säga att varje förslag om att gå ifrån 40-timmarsveckan är orealistiskt. Men som svar på det pekar han på våra grannländer. I Danmark är arbetsveckan 37 timmar i veckan, inklusive lunch. I Norge arbetar man 37,5 timmar.

– Och inte har våra grannländer gått under direkt, säger han.

LO:s avtalssekreterare Veli Pekka Seikkälä säger att de exakta kraven kommer preciseras i förhandlingarna. Bland annat har man tittat på en 35-timmarsvecka. Han påpekar också att arbetstidsförkortningen ska gälla hela arbetsmarknaden. Han jämför med hur det fungerat för lönerna sedan 1950-talet.

– Vi kommer överens om ett nationellt löneökningsutrymme, och det löneökningsutrymmet är lika för alla oavsett vilken bransch man jobbar i och hur produktiviteten är.

Han säger att arbetstidsförkortningen ska gälla enligt samma princip.

– Är man industriarbetare, barnskötare eller lokalvårdare ska man få samma arbetstidsförkortning.

Utgångspunkten i förhandlingar kommer vara att arbetstidsförkortningen inte ska påverka lönen nedåt då timlönen ska höjas. Deltidsanställda ska kunna behålla den arbetstid de har idag. Arbetstidsförkortningen kommer också innebära att många som arbetar ofrivillig deltid kommer kunna få fler timmar när de heltidsanställda går ner i tid.

Kommunals avtalssekreterare Johan Ingelskog säger att många av de branscher Kommunal organiserar har höga sjukskrivningstal. Som ett exempel nämner han att äldreomsorgen har dubbelt så höga sjukskrivningstal som den bransch med näst högst sjukskrivningstal.

Eva-Lotta Ramberg, Hotell och restaurangfackets ordförande säger att anställda inom serviceyrken har ett tungt och väldigt stressigt arbete.

– För att de ska hålla ett helt arbetsliv måste den här frågan lyftas upp på agendan.

LO hoppas att frågan om en arbetstidsförkortning ska kunna avgöras genom förhandlingar med Svenskt Näringsliv. ”Det kan ske på annat sätt än med tvång” skriver de i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet vill däremot gå lagstiftningsvägen till en arbetstidsförkortning. De vill tillsätta en statlig utredning för att se hur en lag om kortare arbetstid ska utformas. Anledningen till att de vill se en lag om kortare arbetstid är att förkortningen ska vara generell, lika för alla branscher.

– Vi vet om att om vi bara lämnar det till kollektivavtalen så lämnas de branscher och de fackförbund bakom som inte är lika starka i förhandlingar, säger V:s arbetsmarknadspolitiska talesperson Ciczie Weidby på en pressträff.

Under tiden utredningen pågår har arbetsmarknadens parter möjlighet att förhandla för att komma fram till en lösning de kan enas om. Om förhandlingarna inte leder fram till ett nytt huvudavtal om förkortad veckoarbetstid kommer Vänsterpartiet lägga en proposition till riksdagen som ska baseras på utredningens förslag.

Vänsterpartiet tänker ta med sig frågan om kortare arbetstid till eventuella regeringsförhandlingar med Socialdemokraterna efter valet i höst. På frågan om Vänsterpartiet tänker driva arbetstidsförkortningen som ett ultimativt krav svarar Nooshi Dadgostar att de ska driva kravet hårt, men att det inte kommer vara ultimativt. ”Vi jobbar inte så” säger hon.

Vänsterledaren upprepade flera gånger att sättet att med hot om lagstiftning ”tvinga” parterna till förhandlingsbordet är ”ett etablerat sätt” som den förra regeringen tillämpade.

Svenskt Näringsliv säger blankt nej till LO:s förslag om kortare arbetstid. De vill inte ens förhandla om frågan centralt för hela arbetarkollektivet med LO. Svenskt Näringslivs vice VD Mattias Dahl säger till TT att ”tajmingen är också mycket märklig när de senaste åren präglats av kriser.”

– För oss skulle det då bli mycket märkligt att sätta oss ner och förhandla.

Svenskt Näringsliv menar att frågor om arbetstid ingår i kollektivavtalen som förhandlas fram på branschnivå.

Johan Lindholm håller inte med om det. Han menar att frågan är för stor och viktig för att tas på branschnivå.

– Här behöver vi i huvudorganisationerna kliva in och ta det ansvar som krävs för att hitta gemensamma lösningar, säger LO-ordföranden.