Magdalena Andersson ger upp försöket att bilda regering

Magdalena Andersson (S) avbryter försöket att bilda en ny regering, åtminstone för den här gången.

– Jag kan konstatera att det i nuläget inte finns någon möjlighet för mig att bilda en regering, säger hon på en pressträff.

Inrikes|Erik Edlund

Beskedet kommer efter Vänsterpartiets beslut att rösta för att Moderaternas kandidat Andreas Norlén ska fortsätta som talman. Enligt Andersson innebär det att Vänsterpartiet nu ingår i en ny politisk konstellation tillsammans med Tidöpartierna.

– Det är rimligt att den konstellation som nu har gjort upp i talmansvalet kan gå vidare att försöka komma vidare i regeringsfrågan, säger hon.

Nooshi Dadgostar (V) håller inte med om att Vänsterpartiet med sitt agerande i talmansfrågan har anslutit sig till en konstellation med Tidöpartierna.

– Det har vi inte, utan vi har redogjort för anledningarna till att vi behöver en erfaren och duglig person som har skött de här förhandlingarna tidigare och har lång erfarenhet av det säger hon till Expressen.

Med sitt agerande har Vänsterpartiet visat att de menar allvar med sitt anspråk på ministerposter i en S-ledd regering. Frågan är hur långt de kommer dra det.