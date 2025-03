MeidasTouch slår Joe Rogan

MMA-kommentatorn Joe Rogans podcast, intervjupodden Joe Rogan Exerience, har länge dominerat det amerikanska poddlandskapet. Men nu finner sig Joe Rogan, i alla fall tillfälligt, plötsligt omsprungen av anti-Trump-podden MeidasTouch. Det är en intressant ändring i det amerikanska medielandskapet efter Trumps valseger.

Kommentar|Erik Edlund

Joe Rogans podd är en, faktiskt, stundvis ganska intressant intervjupodd. Men Rogan anklagas ofta för att okritiskt ge plattform åt olika typer av högerextremister och konspirationsteoretiker. I höstens valrörelse var Rogan i praktiken nästan ett propagandaorgan för Trump-kampanjen, och Donald Trump själv medverkade i podden där han fritt fick lägga ut texten utan att få några kritiska följdfrågor. Detta har på flera sätt gjort att Rogans podd betraktas som mindre intressant, och Rogan som en del av etablissemanget.



Att MeidasTouch, med sitt aggressiva anti-Trump-budskap, nu har fler lyssnare och nedladdningar enligt poddtopplistan Podscribe är enligt många ett intressant tecken i tiden. Poddens framgångar visar på en ökande efterfrågan på alternativa perspektiv. Teamet bakom MeidasTouch driver också en mycket framgångsrik kanal på YouTube.



I ett inlägg på X, tidigare Twitter, skriver MeidasTouch-redaktionen att MeidasTouch officiellt är den främsta podcasten i USA ”enligt de nyligen släppta Podscribe branschrankningarna, med 57,7 MILJONER nedladdningar och visningar per månad.”



MeidasTouch med säte i Los Angeles leds av de tre bröderna Ben, Brett och Jordy Meiselas, som alla tre har en bakgrund i media/reklam respektive juridik. Under valrörelsen förra året inledde de sin verksamhet med att göra virala videos och politiska annonser.

De är fristående från Demokraterna, men stöttade olika demokratiska kandidater inför valet och samlade in pengar till valkampanjen.



Namnet MeidasTouch användes ursprungligen av en liberal kampanjkommitté som bildades 2020 för att motarbeta Trump. Bröderna bakom mediaprojektet som idag heter MeidasTouch tog med sig namnet när de bröt sig ur och startade ett fristående mediaprojekt 2023. Kampanjkommittén heter nu Democracy Defence Action.



En typisk video på MeidasTouch Youtube-kanal visar någon av kanalens medarbetare, ofta i en piké-tröja eller munkjacka, sittande framför en mikrofon i sitt vardagsrum. Det hela ger ett hemma-gjort intryck. Men det är inga amatörer som gjort filmerna, och det hemmagjorda intrycket är mer utstuderat än det kanske verkar. Brett Meiselas har lång erfarenhet inom media och har bland annat vunnit en Emmy och arbetat med The Ellen DeGeneres Show.

Deras videos innehåller också grafik, klipp från nyhetssändningar och klipp från Trumps senaste tabbe.

Mediaprojektet MeidasTouch är, enligt en uppskattning från NetworthSpot.com, värt minst 42,6 miljoner dollar.



MeidasTouch beskrivs på dess hemsida som ”pro-democracy”, ungefär ”demokratifrämjande”. Projektets syfte är dock inte att vara ett organ för Demokraterna. Syftet med MeidasTouch är helt enkelt att vara emot Donald Trump, och att belysa hur Trump, Musk och MAGA-rörelsen håller på och nedmonterar den amerikanska demokratin. Och de skräder verkligen inte orden i sin kritik.



I ett avsnitt, från 23 februari, samma vecka som massprotester bröt ut i olika städer över hela landet, säger en av poddens grundare, Ben Meiselas, med tillbakahållen vrede i rösten att Trump och Musk leder ett repressivt och auktoritärt styre. Att USA inte längre är en demokrati under dem. Han säger att Trump och Musk är tyranner som genomför en kupp för att ”förstöra konstitutionen och avskaffa maktdelningen”. Och att republikaner i representanthuset och senaten är medbrottslingar.

— De är onda människor som hatar vår demokrati och våra friheter. De vill att vi ska vara sjuka, svaga, fattiga, svältande, arga, tiggande och… ryska. Låt oss vara klarsynta och inte prata runt det här. Varför gör de detta? För att de är sjuka och grymma människor. Det är därför. För dem är pengar inte så mycket en måttstock för rikedom som ett verktyg för att åstadkomma lidande.

Det är hårda ord. Språkbruket kan vara chockerande om man framförallt är van vid att lyssna på städade svenska partiledardebatter i Agenda. Men Ben Meiselas försvarar sitt språkbruk med att farliga tider som dessa kräver att man talar klarspråk.

— Vi kan inte normalisera det beteende vi bevittnar eller behandla det som ”business as usual”. Jag tror att en av anledningarna till att MeidasTouch-nätverket har vuxit är för att vi kallar saker för vad de är.

Men Ben Meiselas förklarar att han inte är den ende som är arg. De första veckorna av Trumps styre var amerikanerna som stelfrusna och väntade på att politikerna och institutionerna skulle göra något för att tygla Trump, vad som helst. Men det hände ingenting.

— Men plötsligt hände något. Folk insåg att de var tvungna att ta saken i sina egna händer.

Han beskriver hur folk såg att Trump monterade ner demokratin och den lilla trygghet som fortfarande finns för de mest sårbara i det amerikanska samhället.

— Människor slutade vänta på en superhjälte och insåg att de själva var de kämpar de letade efter. Folk började resa sig upp. När historien skrivs om Trumps fall, och det kommer den att göra, kommer denna vecka att ses som början på en energi som aldrig tidigare skådats i amerikansk historia.

Ben Meiselas säger senare i avsnittet att vi aldrig valde att vara här i detta ögonblick i historien, men att vi nu blir kallade till handling.

— När jag tittar på Trumps tal dessa dagar ser jag svaghet, inte styrka. Jag ser en patetisk och rädd person som längtar efter att vara en stark man, men som vet att han bara är en liten bedragare som försöker vara Putin. Han är livrädd för oss, folket. Och hans korthus faller samman snabbt.



Språkbruket och eventuella överdrifter kan delvis förklaras med att det ”genererar klick”, dvs. att uppseendeväckande rubriker gör att folk blir nyfikna och vill läsa och lyssna.

Colombia Journalism Review har beskrivit MeidasTouch som ett projekt skapat för sociala medier, till skillnad från andra mer traditionella vänsterlutande medier.



Namnet MeidasTouch är dels en ordlek med bröderna Meiselas efternamn, och dels taget från den grekiska mytologin.

Den mytologiske kung Midas var en frygisk kung som fick förmågan att förvandla allt han vidrörde till guld. Frågan är om det bröderna Meiselas rör vid kommer förvandlas till politisk handling, och till sist förändring.