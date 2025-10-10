Mohamsson nobbar Åkesson i regering

Liberalerna säger nej till en regering där SD ingår. Det meddelar Liberalernas partiledare Simona Mohamsson på DN debatt under fredagen.”Nästa regering ska fortsatt bestå av de tre borgerliga partier som i dag sitter i regering. Sverigedemokraterna ska inte ingå i en sådan regering.”

Inrikes|Erik Edlund

Liberalerna är däremot öppna för ett nytt Tidöavtal där SD ingår, men inte som regeringsparti. Något som Åkesson alltså menar inte är aktuellt.

Jimmie Åkesson (SD) kommenterar på X:

”Efter nästa val är Sverigedemokraterna ett regeringsparti eller ett parti i full opposition.” skriver han.

Mohamsson uppger tre tunga skäl till att hålla SD utanför en framtida borgerlig regering:

”Sverigedemokraterna beter sig inte, de är inte ett borgerligt parti och de accepteras inte av blockbytande liberalt sinnade väljare”.

Liberalernas utspel kommer efter en intensiv debatt inom partiet. Partiet har länge kämpat mot dåliga siffror i opinionen, och det är sannolikt en djärv chansning för att fortsätta vara relevanta för liberaler som ogillar Sverigedemokraterna.

Jonas Sjöstedt (V) är skeptisk till att Liberalerna kommer stå fast vid sin linje mot SD.

”Jag undrar hur länge det här beskedet håller…” skriver han på X.