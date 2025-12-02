Norska fack strejkade mot Israel

Under parollen ”Stoppa folkmordet – Oljefonden ut ur Israel!” genomförde ett antal fackliga lokalorganisationer i Oslo och några andra norska städer i torsdags en politisk proteststrejk för Palestina.

Utrikes | Lars Henriksson

Ett antal av de strejkande samlades till en demonstration utanför stortinget där bland andra viceordföranden för fackförbundet Handel og kontor, Samra Akhtar talade.

—Det är lätt att låta hopplösheten slå rot. Men vi kan inte tillåta att det sker. Det kräver att vår folkrörelse använder vår makt till handling, sa hon och fortsatte med att lyfta fram fackföreningars möjlighet att agera.

—Det som gjort folkmordet möjligt för Israel är deras krigsekonomi, sa hon och tog upp vikten av att bland annat italienska hamnarbetare har nekat att lossa gods till Israel.

— En annan talare var Marianne Lange Krogh från lärarnas fack Utdanningsforbundet som tog upp den katastrofala effekt Israels krigföring har fått på skolorna i Gaza.

— En generation unga har fråntagits den möjlighet värdiga och meningsfulla liv som utbildning ger, sa hon. Det är viktigt att vi lärare använder den etiska förpliktelse vi har gentemot barn och unga till att ropa ut: Stoppa folkmordet. Oljefonden ut ur Israel!

Norska LO tog tidigare i år ställning för en total internationell bojkott av Israel.