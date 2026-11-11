Stora salen var knökfull när franska NPA mellan två demonstrationsdagar bjöd in till möte i Belleville för att sammanfatta läget i Frankrike hösten 2026. NPA – Noveau Parti Anticapitaliste – är en ledande aktivistgrupp till vänster och lierad med Fjärde internationalen. Mötets tema var kampen mot rasism och högerextremism, men naturligtvis fick den franska elevkampen som pågår en framträdande roll, rapporterar Kjell Östberg som var där.

Utrikes| Kjell Östberg

Christine Poupin från NPAs ledning sammanfattade läget. Macrons regering har bidragit till ökade samhällsklyftor och ett repressivt samhällsklimat, i presidentvalet nästa år är risken stor att Marine le Pen kommer att segra. Terrordådet i Trappes nyligen då en person dödades och många skadades är bara ett av många exempel på rasismens utbredning. Hon lyfte fram vikten av att vänstern enar sig. NPA driver på för att den breda vänsterfronten från de senaste parlamentsvalen ska väckas till liv.

En talare var Saima El Khalfaoui som lett en nationell proteströrelse mot polisens dödsskjutningar. Hennes egen 19-årige brorson blev ihjälskjuten vid en trafikkontroll i Marseille. Den franska polisen har på sistone fått ökade rättigheter att använda sina vapen, Antalet dödsskjutningar har ökat drastiskt och de flesta offren har kommit från invandrartäta områden.

Vidare framträdde Omar Alsoumi, ledande företrädare för Palestinarörelsen, som av polisen förbjöds att delta i demonstrationerna den 31 oktober.

Bland talarna fanns också Bally Bagayoko, uppmärksammad och hyllad borgmästare för vänsterpartiet LFI i Saint-Denis. Bagayoko, som själv är muslim har gjort sig känd som en stark förespråkare för förorternas ungdomar med rötter i många kulturer. Han har hyllat elevernas kamp, dansat med dem under demonstrationerna och uppträtt som en levande sköld mot aggressiva poliser.

Men störst jubel utbröt trots allt när några representanter för NPAs ungdomssektion redogjorde för den pågående elevkampen.

Noham, som var med och startade de första aktionerna i Val-de-Marne och som flitigt synts i TV-sändningarna som företrädare för eleverna, beskrev livfullt hur rörelsen vuxit fram. Visst hade de sociala medierna spelat en viktig roll för att sprida protesterna men det var i det dagliga mötet som kampen vunnit sin styrka. I det gemensamma arbetet för att diskutera taktik och strategi, skriva debattartiklar, samlas till möten mellan olika skolor och naturligtvis de stora demonstrationerna, som nu dragit med sig allt bredare samhällsgrupper. De fackliga strejkerna och mobiliseringen den 5 november var en viktig seger också för eleverna. Samtidigt underströk Noham vikten av den internationella sammanhållningen och pekade på hur kampen spridit sig till stora delar av Europa. Men han lyfte också fram betydelsen för NPA att tillhöra en internationell socialistisk organisation, Fjärde internationalen, som gav ett vidare, antikapitalistiskt, perspektiv på den sociala mobiliseringen.

Mötet avslutades av NPAs främsta ansikte utåt, Olivier Besancenot. Hans utgångspunkt var också självklart internationalismen. Han upprepade också vad han har haft tillfälle att gång på gång upprepa i TV och andra media de senaste veckorna: Vikten av att de olika proteströrelserna förenar sig i gemensamma aktioner och att det skapas nya demokratiska forum som kan vidareutveckla den pågående kampen.

Och här ett klipp från Olivier Besancenots tal:



Det är uppenbart att NPA befinner sig mitt i de dramatiska händelser som kännetecknar Frankrike hösten 2026.