Palestinagrupperna -medlemstalet fördubblat

Lördag 9 maj samlades drygt 40 aktivister på Kafe Marx. Det var Palestinagrupperna i Sverige som höll kongress utifrån en stärkt position.

Antalet medlemmar har fördubblats sedan 2023.

”Aldrig tidigare har det globala stödet för Palestina varit så omfattande och ljudligt” skriver Palestinagrupperna i ett uttalande.

Inrikes|Hans Bergstedt

De gångna två åren har varit väldigt intensiva anklagelser om terrorism såväl som ett växande solidaritetsarbete.

Organisationen har sedan 2023 fördubblat sitt medlemsantal och lokal grupper finns på över 20 orter.

Att solidaritetsarbetet når ut visades i de videohälsningar från palestinska organisationer man samarbetar med.

Förbundets program uppdaterades. Verksamhetsplan antogs och ny styrelse valdes. Roberto Tamayo Hokkanen, gymnasielärare, omvaldes som ordförande.

Programmet pekar inte längre ut PLO som palestinska folkets representant. En mer allmän hållning finns istället.

”Aldrig tidigare har det globala stödet för Palestina varit så omfattande och ljudligt. På gator och torg, på universitetscampus, i debattforum, sociala medier och de internationella domstolarna höjs rösterna för ett slut på förtrycket. Vi är fler än någonsin som står enade i kravet på frihet och rättvisa för det palestinska folket.”, skriver Palestinagrupperna i ett uttalande.

Här hela uttalandet här:

Uttalande från Palestinagruppernas kongress – Palestinagrupperna