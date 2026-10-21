Problemet för C – de flesta vill inte vara med

Elisabeth Thand Ringqvist har satt ihop sin drömregering. Partierna som ska ingå i den är förutom Thand Ringqvists eget C, även S, MP, KD och L. Hon gör dock själv inga anspråk på att bli statsminister, utan betonar att hennes statsministerkandidat är Magdalena Andersson. Problemet? Majoriteten av de tilltänkta partierna vill inte ingå i den tänkta mittenregeringen.

Inrikes| Erik Edlund

Elisabeth Thand Ringqvist har fått i uppdrag av talman Andreas Norlén att sondera efter en ny regering. Hon introducerade tidigt sin vision om en bred mitten-regering utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det är få som riktigt har tagit den på allvar. TV4:s Magnus Wennerberg säger att Norlén gav Thand Ringqvist sonderingsuppdraget för att kunna skrota idén så att man kunde gå vidare med mer konstruktiva samtal.

Centerledaren träffade Magdalena Andersson under tisdagen för att diskutera en mittenregering. Andersson säger till DN att det viktigaste är att Sverige får en ny regering ”som kan ta politiken i den nya riktning som folket röstat för.”

– Det är viktigare än exakt vilka partier som ingår, tillägger hon diplomatiskt.

Miljöpartiet vägrar ingå i en regering tillsammans med Kristdemokraterna. De betonar KD:s klimatpolitik som det största hindret.

Liberalerna och Kristdemokraterna säger båda blankt nej till att sitta i en S-ledd regering . KD öppnar upp för en blocköverskridande regering, men bara om det blir krig eller annan allvarlig kris.

Samtidigt som detta pågår hänger hotet om extra val över förhandlingarna. Expressens politiske kommentator Victor Barth-Kron skriver att någons röda linjer kommer braka samman när hotet blir mer påtagligt.

”Ur stress, panik och djup bitterhet ska då den nya riktningen för Sverige värkas fram” skriver han.

Elisabeth Thand Ringqvist ska återrapportera till talmannen senast 26 oktober.