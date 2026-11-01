Robin från Borlänge utvisas från Västbanken

14 internationella solidaritetsaktivister riskerar utvisning för att ha följt palestinska olivskörden i al-Lubban al-Gharbi. En av dem är Robin, till vardags bosatt i Borlänge.
– Det är uppenbart att den israeliska ockupationsmakten ser väldigt negativt på den internationella närvaron, kommenterar Anna på den ideella organisationen ISM.
– Det är uppenbart att den israeliska ockupationsmakten ser väldigt negativt på den internationella närvaron, kommenterar Anna på den ideella organisationen ISM.
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