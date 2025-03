Röda Clara och 8:e mars – från Pariskommunen till internationella kvinnodagen

Clara Zetkin (1857-1933) är kanske inte den mest kända

marxistiska och feministiska tänkaren från arbetarrörelsens

början. Men det är ändå Zetkin som är pionjären, menar Patrik Olofsson i den här långläsningen inför kvinnodagen.



Oftast är det namn som Rosa Luxemburg och

Alexandra Kollontaj som hamnar i strålkastarljuset. Inte

minst Rosa Luxemburg har på nytt hamnat i fokus tack vare

Nina Björks ”Drömmen om det röda”.

Men även om marxistisk och feministisk teori blommar ut i

Luxemburgs och Kollontajs gärning, så är det ändå Zetkin

som är pionjären vars axlar de – och vi – står på. Det är

också tack vare Clara Zetkin vi varje år firar internationella

kvinnodagen 8:e mars.



Clara Zetkin föddes Eissner den 5 juli 1857 i byn Wiederau,

nära Chemnitz i den tyska provinsen Sachsen. Som

sjuttonåring kom hon in på Leipzig lärarhögskola för kvinnor,

en privat skola för den bättre bemedlade medelklassen, där

hon studerade under fyra år. Vid denna institution skulle

Clara Zetkin komma under Auguste Schmidts vingar, som

var hennes lärare i litteratur och estetik. Auguste Schmidt

hade 1866 varit med om att grunda Allgemeiner Deutscher

Frauenverein (ADF), Tysklands Allmänna Kvinnoförbund.

ADF skulle kunna jämföras med svenska Fredrika Bremer

Förbundet. De feministiska frågorna som låg i fokus var

kvinnors rätt till utbildning, inte minst rätten till högre

utbildning.

Men det var också frågor som saknades. Särskilt

arbetarkvinnornas perspektiv. ADF försökte inledningsvis att

närma sig arbetarkvinnorna, men Pariskommunen 1871

kom att bli en vattendelare för den feministiska rörelsen. De

franska feministerna, som Union des Femmes, var

kategoriskt revolutionära och deltog helhjärtat i revolutionen,

inte minst på barrikaderna. Union des Femmes

grundprinciper krävde bland annat:

”Ett slut på all konkurrens mellan manliga och kvinnliga

arbetstagare – deras intressen är identiska och deras

solidaritet är avgörande för den slutliga

världsomspännande strejken; arbete mot kapital.”

Man avsåg också att som organisation eller enskilda gå

med i Första internationalen.

De franska feministerna försvarade Pariskommunen 1871.

Detta fick ADF att rygga tillbaka och ta avstånd från de

franska feministerna. Man ville inte att kvinnorörelsen skulle

”hemsökas av den röda vålnaden” och man föraktade de

franska feministerna som man tyckte klädde sig som män,

jobbade som män och hade lagt sig till med manliga vanor,

vad de nu menade med det. De hade ju också, gud bevars,

tagit till vapen. Även om ingen vet exakt, så beräknar

samtida källor att det var som mest 10 000 kvinnor som

ingick i Pariskommunens försvarsstyrkor.



Efter Pariskommunen var det tydligt att feminismen inte

kunde vara EN rörelse. De liberala kvinnorna vände de

revolutionära kvinnorna ryggen. Det fanns de som ville ha

feminism utan socialism, och det var de som ville ha

feminism och fett med socialism, vilket är en skiljelinje som

går igen än idag.



1878 blev Clara bekant med en grupp ryska studenter i

Leipzig, som också var aktiva i tyska socialdemokratiska

partiet (SPD) och av de organisationer som omgav partiet.

Vid den här tiden i Tyskland var det förbjudet för kvinnor att

vara medlemmar i politiska partier, vilket gjorde att partiet

var tvungen, för att organisera kvinnor, att ha

sidoorganisationer och studieförbund där de socialistiska

kvinnorna kunde mötas. Först 1908 blev det fullt lagligt för

tyska kvinnor att gå med i politiska partier. Fram till 1908

kunde dock de olika regionala förbundsstaterna ha mer eller

mindre tillåtande regler för kvinnors politiska engagemang.



En av dessa, i den ryska gruppen studenter, var Ossip

Zetkin från Odessa, som, även om de aldrig gifte sig, skulle

komma att bli hennes livskamrat. Tillsamman med Ossip

började Clara besöka Leipzigs förening för

arbetarutbildning, där hon blev mer och mer övertygad

socialist efter att ha lyssnat till föreläsningar av August Bebel

och Wilhelm Liebknecht.

Men att bli socialist var ingen enkel resa och det ledde till

slitningar privat, då hennes familj var mindre nöjd med

hennes livsval och det innebar också att Clara och hennes

feministiska mentor, Auguste Schmidt, gick skilda vägar.



I slutet av 1878 genomdrev Otto von Bismarck den så

kallade socialistlagen (eller snara anti-socialistlagen) som

förbjöd socialistisk agitation, socialistiska möten och

socialistisk litteratur, vilket bl a innebar att 45

vänstertidningar var tvungna att dra in sin utgivning. Det var

ett hårt slag för den tyska arbetarrörelsen. Men det kom

också att bli ett hårt slag på det personliga planet för Clara.

För i skuggan av socialistlagen började också jakten på

icke-tyska socialister, som fick uppehållstillstånden indragna

och hotades med utvisning. Och den tyska polisen hade fått

upp ögonen för Ossip.



Ossip Zetkin greps följaktligen 1880 av polisen när de

gjorde ett tillslag mot ett möte och han utvisades omgående

till Frankrike, där han slog sig ner i Paris. Clara blir heller inte

kvar i Tyskland särskilt länge. Men hon åker inte omedelbart

till Paris för att återförenas md Ossip, utan först behöver

partiet hennes tjänster.



Många av de tyska socialdemokraterna hade flytt till Zürich och

där börjat organisera motståndet mot Bismarcks socialistlag.

Under sin vistelse i Schweiz redigerade hon den illegala

tidningen Der Sozial Demokrat från Zürich och hjälpte till att

organisera dess underjordiska distribution i Tyskland. Det är

också här hon kommer över ett exemplar av August Bebels

Kvinnan och socialismen, som också distribueras illegalt

från Zürich till Tyskland.



Kvinnan och socialismen kommer ut 1879, och det är något

av ett pionjärarbete som den första mera systematiska

genomgången av marxistisk feminism. Det skulle dröja

ytterligare fem år innan Fredrich Engels kommer med sitt

bidrag i form av Familjens, privategendomens och statens

ursprung.

Kvinnan och socialismen gör intryck på Clara. I inledningen

slår Bebel fast:

”Av alla partier är det socialdemokratiska det enda, som

i sitt program fordrar samma rättigheter för kvinnan

som för mannen. Det är det enda parti som inte av

agitatoriska skäl, utan av tvingande nödvändighet, tagit

upp kravet på kvinnans befrielse från varje slags

avhängighet och förtryck på sitt program. Ingen

befrielse för mänskligheten kan tänkas utan könens

sociala oavhängighet och likställighet.”



Ingen mänsklig befrielse utan könens befrielse. Det är

marxismens grundtes. Ibland har vänstern anklagats för att

underordna feminismen andra aspekter av socialismen. Det

är absolut möjligt att det kan ha hänt. Men då har det inte

varit marxism. Då har det varit något annat.



Det ska dröja tills 1882 innan hon ger sig av till Paris för att

återse Ossip. Åren som följer ligger fokus mycket familjen

och de två barn de får. Det är också i Paris som Clara slutar

använda Eissner och tar Ossips efternamn Zetkin.

De gifter sig dock inte. Delvis kan det vara ett politiskt

ställningstagande, men framför allt var det opraktiskt ur

Claras synvinkel. Clara hade siktet inställt på att fortsätta

det politiska arbetet i Tyskland. Det skulle riskeras om hon

gifte sig Ossip, som var ryss, då tyska myndigheter betraktade

äktenskap så att kvinnan också tar mannens

medborgarskap. Det var inte värt risken att förlora sitt tyska

medborgarskap.



Det politiska livet i Paris på 1880-talet var långt ifrån tråkigt.

Bara den ryska kolonin med politiska flyktingar av olika

vänsterkulörer uppgick till ca 5 000. Den tyska kolonin var

förmodligen mindre, då tyska socialister hellre flydde till

Österrike eller Schweiz, av naturliga skäl. Men man bildade i

alla fall Bokklubben för tyska socialdemokrater i Paris, som

blev lite av ett nav för kolonin, med böcker, tidningar och

föreläsningar.

1882 bildade Jules Guesde and Paul Lafargue Parti Ouvrier

Français – franska arbetarpartiet, som formligen

exploderade från några tusen anhängare till 300 000 röster

tio år senare. I Paris blev Clara också nära vän med Laura

Lafargue, dotter till Karl Marx, och gift med just ovan

nämnde Paul Lafargue.



Inom konstlivet hade impressionismen haft sin höjdpunkt

och nu börjar de unga konstnärerna experimentera med

nyimpressionism eller post-impressionism. Émile Zola ger ut

böcker i rask takt: Nana (1880), Bättre slödder (1882) och

Den stora gruvstrejken (1885).

Clara framträder under 1880-talet som en allt större

auktoritet inom marxistisk feminism. Hon livnär sig på att

undervisa, hålla föredrag, skriva artiklar och göra

översättningar. Sommaren 1886 återvänder hon till sitt

föräldrahem i Leipzig, egentligen för att vila upp sig och

återhämta sig efter att drabbats av tuberkulos, men snart

sammanträffar hon med August Bebel och Wilhelm

Liebknecht och hon övertalas att göra en talarturné i

Tyskland, även fast hon inte är helt återställd. Hon orkar

med två möten i veckan under tre månader, innan hon

återvänder till Paris.



Tillbaka i Paris reflekterar hon över vad hon upplevt:

”Det som gav mig mest glädje var att kvinnor dras mer

och mer in i rörelsen. Jag träffade ett ganska stort antal

kvinnor… som distribuerar broschyrer, flygblad och

bedriver valkampanjer. De flesta kamrater betraktar

delaktighet och aktivitet hos kvinnor, inte längre som en

trevlig bekvämlighet, utan som en praktisk

nödvändighet. Påtagligt annorlunda attityder sen jag

var i Tyskland sist.”



I slutet på 1880-talet börjar det sonderas mellan olika

arbetarpartier om möjligheten till ökat internationellt

samarbete. Första internationalen (1864-1876) hade upplösts

i sviterna efter svåra konflikter mellan i huvudsak marxister

och anarkister. Nu, ett decennium senare skulle ett nytt

försök göras att samla arbetarpartier över nationsgränserna,

och det som blev skulle sedermera kallas Andra

Internationalen.

1886 hade det hållits en förberedande konferens i Paris

med ett antal partier som ville ta initiativ till en ny

international. Men inte en ny international för sakens skull,

utan en internationell kampanjorganisation som skulle

samordna kampen för en lagstadgad åttatimmarsdag, vilket

var en gemensam nämnare och brännhet politisk fråga för

samtliga arbetarpartier och fackliga organisationer. Utifrån

dessa tankegångar kallades världens politiska och fackliga

arbetarorganisationer till Paris 1889.

Clara var djupt involverad i förberedelserna inför

kongressen, med korrespondens och översättningar. Tyvärr

bjuder 1889 på en personlig tragedi då Ossip avlider efter

en tids tuberkulos i januari. Hon blir nu ensamstående med

två små barn och det är mindre än ett halvår tills hon ska

hålla i kongressens kvinnopolitiska del. Sorgen verkar hon

hanterat genom att dränka sig i arbete. Ekonomiskt blev det

givetvis också tufft som ensamstående. Kamraterna i

Tyskland, på initiativ av Karl Kautsky, var villiga att köpa fler

artiklar av henne till den legala och underjordiska pressen i

Tyskland. Det innebar naturligtvis en förbättrad ekonomi.

Men det innebar tyvärr också ännu mer arbete.



Den 14:e juli 1889, exakt på dagen hundra år efter

stormningen av Bastiljen som blev startskottet för den franska

revolutionen, samlades 391 delegater från jordens alla hörn,

som USA och Argentina, även om det i huvudsak var en

europeisk affär.

På kongressen arbetade hon inte bara som sekreterare och

översättare. Den 19:e juli skulle hon hålla sitt första

stora tal. Kongressen som fram tills nu hade varit en enda

lång parad av män i alla former, fick nu se en kvinna med

rött hår, svart klänning och som klev fram inför nästan fyra

hundra ledande socialister från hela Europa för att tala om

kvinnans frigörelse.

Med sig på scen hade hon med sig Eleanor Marx, Karl Marx

yngsta dotter som också var politiskt aktiv. Clara höll sitt tal

på tyska och Eleanor översatte till franska och engelska.

Talet finns inte bevarat varken som manuskript eller

stenografiskt nedtecknat. Det gör att man ska ha en viss

försiktighet att citera, då man inte kan vara absolut säker på

att var exakt så hon sa. Det som finns är ett

protokollsreferat. Ur det protokollsreferatet har det i

modernare feministisk litteratur varit populärt att citera:

”Vi erkänner inte någon särskild kvinnofråga – ja, vi

erkänner inte någon speciell arbeterskefråga! (…)

Kvinnans liksom hela mänsklighetens emancipation

kommer uteslutande att bero på arbetets frigörelse från

kapitalet. Endast i det socialistiska samhället kommer

kvinnorna liksom arbetarna i full besittning av sina

rättigheter.”



Syftet är att genom Clara framställa marxistiska feminister

som enkelspåriga, där kvinnokampen omyndigförklaras tills

klasskampen nått sitt slut. Men citatet är väldigt lömskt. Att

sitta och klippa och klistra enskilda meningar för att bevisa

att någon är förtappad, är inte den ljusaste av vänsterns

politiska traditioner.

Vad är det för särskild kvinnofråga och speciella

arbeterskefråga Clara är så arg på och vägrar erkänna? Läser man hela referatet så handlar kvinnofrågan/

arbeterskefrågan, som diskuterades då, om begränsningar i

kvinnors förvärvsarbete. När kvinnorna på 1800-talet

började komma ut i industrin, när maskiner inte gjorde

muskelstyrka som avgörande för en arbetares duglighet,

började en del mindre klartänkta män ropa att kvinnorna tar

deras jobb. Samma reaktionära idé att man skulle kunna

minska konkurrensutsättningen av arbetarna genom att slå

sönder maskiner, samma tanke fanns att man skulle

förbjuda kvinnor att verka inom vissa yrken. Självklart med

hänsyn till kvinnornas eget bästa, som de fragila varelser de

är.



Jag tror att Clara gjorde rätt tolkning av situationen. De idéer

om särskilda regler för kvinnor på arbetsmarknaden

handlade inte om omtanke för kvinnorna, utan att försöka

stänga vissa sektorer för kvinnlig arbetskraft. Därav hennes

häftiga reaktion. Därav vikten att läsa saker i sitt

sammanhang. Så här argumenterade hon, utifrån referatet:

”Eftersom förvirring råder i frågan om kvinnors arbete

är det väsentligt att en internationell arbetarkongress

uttalar sig tydligt i frågan, då den måste anses vara en

principiell fråga.

Denna talare ser det inte som särskilt överraskande att

reaktionära krafter ser på kvinnors arbete på ett

reaktionärt sätt. Det var dock högst överraskande att

bland socialister finna den märkliga uppfattningen att

kräva att kvinnors arbete ska avskaffas.



Kvinnans frigörelse är i grunden en fråga om kvinnors

arbete, och det är inte för mycket begärt att förvänta sig

en djupare förståelse för ekonomiska frågor bland

socialister, än den som visat sig i just nämnda attityd.

Socialister måste förstå, över allt annat, att slaveri eller

frihet beror på ekonomiskt beroende eller oberoende.

De som på sin fana har inskriptionen om

mänsklighetens frigörelse, kan inte fördöma hälften av

mänskligheten till politiskt och socialt slaveri genom

ekonomiskt beroende.

Precis som arbetaren är underkuvad gentemot

kapitalisten, är kvinnan underkuvad mannen och hon

kommer vara fortsatt underkuvad så länge hon är

ekonomiskt beroende. Arbete är ett nödvändigt villkor

varpå detta ekonomiska oberoende bygger. Om vi

önskar att kvinnor ska vara fria mänskliga varelser, att

de ska ha samma rättigheter som män i vårt samhälle,

så ska kvinnors arbete varken avskaffas eller

begränsas, utom i särskilda undantagsfall.

Kvinnans frigörelse betyder en fullständig förändring av

hennes grundläggande sociala ställning, en revolution i

hennes roll i ekonomin. Den här omsvängningen har

starkt bidragit till att antalet äktenskap avtagit.

Framför allt, bortsett från de ekonomiska skälen, så

finns det principiella skäl att argumentera mot

kvinnoarbetets avskaffande. Det är speciellt på basis av

principer som kvinnor, med all sin makt, måste

protestera mot sådana försökt. De måste uppbringa den

mest glödande, och samtidigt högst berättigade,

protest, därför att deras sociala och politiska

jämställdhet med männen beror helt och hållet på deras

ekonomiska självförsörjning, som kommer av deras

arbete utanför familjen.



Vi kvinnor protesterar å det häftigaste mot varje

begränsning av kvinnors arbete som princip. Eftersom

vi inte vill separera våra problem från arbetarrörelsens

generella problem, ska vi inte formulera några särskilda

krav; vi begär inget annat skydd än vad som

arbetarrörelsen generellt kräver gentemot kapitalet.

Vi föreslår bara ett undantag, och det är för gravida

kvinnor, vars omständigheter kräver särskilda

skyddsåtgärder både i deras eget och den framtida

generationens intresse. Vi erkänner inte någon särskild

kvinnofråga – ja, vi erkänner inte någon speciell

arbeterskefråga! Kvinnans liksom hela mänsklighetens

emancipation kommer uteslutande att bero på arbetets

frigörelse från kapitalet. Endast i det socialistiska

samhället kommer kvinnorna liksom arbetarna i full

besittning av sina rättigheter.



Utan bistånd från männen, och ja, ofta även mot mäns

önskan, har kvinnorna flockats kring socialismens fana.

Beträffande skyldigheter och uppoffringar såväl som

rättigheter, vill vi inte vara, varken mer eller mindre,

annat än vapenkamrater som antagits på jämlika villkor

in i de stridandes led.”

Protokoll des Internationalen Arbeiter-Congresses zu

Paris. Abgehalten vom 14. bis 20. Juli 1889.



Tittar man på hela referatet, utan att bryta loss enskilda

meningar, förstår man att hon hade en poäng att tona ner

det särskilda till förmån för det allmänna. När motståndarna

hävdade att kvinnor var så speciella att de inte kunde delta

på arbetsmarknaden, så var det naturligt att böja stickan åt

andra hållet.



Efter kongressen sammanställer hon sitt material kring

marxistisk feminism och skickar till Berlin för utgivningen av

hennes första större framställning, i en broschyr om 40

sidor; Arbeterskan och kvinnofrågan i dagsläget. Tyvärr har

jag inte hittat någon svensk översättning av detta

pionjärarbete i marxistisk feminism.

Kongressen 1889 fattar en rad beslut av både facklig och

politisk karaktär, bland annat;

• Avskaffandet av stående arméer, för ett

folkförsvar för att säkra freden.

• Rösträttsfrågan, allmän och lika rösträtt fr o m 18

års ålder.

• Förbud mot arbete för barn under 14 år.

• Obligatorisk och sekulär utbildning för alla barn.

• För en lagstadgad minimilön.

• Lagstadgad veckovila

• Endast företag med kollektivavtal, ”fackliga

tariffer”, skall ha rätt att få statliga och kommunala

uppdrag.

• Endast företag med kollektivavtal ska få anlita

utländsk arbetskraft.



Ja, en del av det här verkar vara tidlösa frågor, men pièce

de résistance var kravet på åtta timmars arbetsdag som

skulle drivas av alla delar av Internationalen. Och den skulle

backas upp med en gemensam kampdag; första maj! Så

här har vi ursprunget till första maj. Och första gången man

går ut gemensamt är första maj året därpå, 1890. På några

ställen, som t ex Frankrike och Österike, strejkade man den

dagen. I Storbritannien sköt man på kampdagen till första

söndagen i maj så att det inte skulle störa produktionen. Så

kampvilligheten varierade en aning.



Bismarcks förhatliga (anti)socialistlag avskaffades 1890,

eller rättare; efter att Bismarck avgick som kansler

förlängdes inte lagen. Förutom att det var goda nyheter för

alla socialister, var det särskilt goda nyheter för Clara som

nu kunde bege sig hem igen och slå ner bopålarna i

Stuttgart.

För Clara, som använt en stor del av sin tid i Paris att skriva för

den tyska partipressen, var det naturligt att fortsätta på det

spåret. Partiet hade en kvinnotidning som hette Die

Arbeiterin, Arbeterskan, som var föga framgångsrik, den var

t o m nedläggningshotad, och som man inte visste vad man

skulle göra med.

Efter en del omstrukturering, som bland annat innebar att

man kopplade in en kapitalstark – och socialdemokratisk! –

förläggare i Verlag J. H. W. Dietz, gjorde man om

redaktionsledningen och tog in Clara i spetsen som

redaktör. För att markera en nystart bytte hon namn på

tidningen 1892 från Die Arbeiterin till Die Gleichheit –

Zeitschrift für die Interessen der Arbeiterinnen: Jämlikhet –

tidskrift för arbeterskornas intressen. Under Claras ledning

och politiska inriktning lyfte tidningen från 2-3 000 exemplar/

varannan vecka till 125 000 exemplar och blev en av den tyska

socialdemokratins mest inflytelserika offentliga organ.

Trots den storslagna upplagan såg inte Clara den som en

bred och lättsam tidskrift, utan rätt så teoretiskt utmanande

(vilket i och för sig är ett framgångsrecept i tider då folk

törstar efter tydliga idéer). När hon förklarade målet för

tidningen sa hon så här:

”Die Gleichheit riktas särskilt till de mest progressiva

medlemmarna av arbetarklassen, oavsett om de är slavar

till kapitalet med händerna eller med sina hjärnor. Den

strävar efter att skola dessa teoretiskt, för att

möjliggöra för dem en tydlig förståelse av den

historiska händelseutvecklingen och en förmåga att inte

bara arbeta medvetet i kampen för befrielsen av

arbetarklassen, men också att vara effektiv i

upplysande och undervisning av deras klasskamrater och

utbilda dem som kämpar för ett tydligt mål.”

Politiskt rönte Clara också framgångar inom det tyska

socialdemokratiska partiet. I partiets gamla program, Gotha

programmet från 1875, fanns det ytterst lite för kvinnorna att

hämta. Det fanns krav på allmän och lika rösträtt från 20 års

ålder, samt allmän och lika rätt till kostnadsfri utbildning,

vilket skulle ge kvinnor en starkare ställning. Men det räcker

inte på långt när ur feministisk synvinkel.

I Erfurt-programmet, från 1891, får Clara genomslag för det

hon kämpade för på internationalens kongress 1889,

nämligen kravet på ”ett avskaffande av alla lagar som

missgynnar kvinnor i den offentliga och privata sfären”. Det

säger kanske inte jättemycket, men det är ett första

erkännande av att det finns ett strukturellt missgynnande av

kvinnor i samhället. Men fortfarande är det långt ifrån

tillräckligt.

1895 tar hon plats i partiledningen och 1896 har de tyska

socialdemokraterna åter kongress i Gotha och hon utvecklar

ytterligare den teoretiska förståelsen för kvinnofrågan.

”Det sociala kvinnoförtrycket sammanföll med

bildandet av privat egendom. Kontrasten inom familjen

mellan mannen som ägare och hustrun som icke-ägare

blev grunden för det ekonomiska beroendet och det

sociala förtrycket av det kvinnliga könet. Detta sociala

förtryck representerar enligt Engels, en av de första och

äldsta formerna av klasstyre. Han säger: ”Inom familjen,

utgör mannen bourgeoisin och hustrun proletariatet”.

Ändå existerade det inte en kvinnofråga i ordets

moderna mening. Det var bara det kapitalistiska

produktionssättet som skapade den

samhällsomvandling som förde fram den moderna

kvinnofrågan genom att förstöra den gamla familjens

ekonomiska system, som gav både försörjning och

livets mening för den stora massan av kvinnor under

den förkapitalistiska perioden.”

(Inom parantes vill jag säga att Engels inte formulerat sig

exakt så, men close enough.)

”Kvinnofrågan är endast närvarande, dock, inom de

samhällsklasser som själva är produkter av det

kapitalistiska produktionssättet. Det är därför vi inte

hittar några kvinnofrågor bland bondebefolkningen.

Men vi hittar desto säkrare kvinnofrågor inom de

samhällsklasser som är själva barn av det moderna

produktionssättet. Det finns kvinnofrågor för kvinnorna

i proletariatet, bourgeoisin, de intellektuella o s v.”

Även om kvinnoförtrycket har många tusen år på nacken är

det först med kapitalismens genombrott som frågan om

kvinnans frigörelse kommit fram i ljuset och den har kommit

fram i just de klasser som fötts genom kapitalismens

genombrott. Men det är heller inte konstigt om frågan om

kvinnans frigörelse ställs olika i de olika klasserna. Hon

säger vidare:

”När det gäller den proletära kvinnan i fråga, är det

kapitalismens behov av att utnyttja och oavbrutet söka

efter en billig arbetskraft som har skapat kvinnofrågan.

Hon ville bringa välstånd till sin familj, men istället kom

mera elände över dem. Den proletära kvinnan skaffade

sig en egen anställning för att hon ville skapa ett mer

soligt och behagligt liv för sina barn, men i stället blev

hon nästan helt skild från dem.



Förr i tiden kunde som regeln mannens överhöghet

över sin hustru förbättras genom deras personliga

relation. Mellan arbetsgivare och hans arbetare, finns

dock bara en förbindelse om kontant betalning. Den

proletära kvinnan har fått sitt ekonomiska oberoende,

men varken som människa eller som kvinna eller fru har

hon haft möjlighet att utveckla sin individualitet. För sin

uppgift som hustru och mor, kvarstår bara de

brödsmulor som faller från den kapitalistiska

produktionens bord.”

Hela talet finns här (på engelska): Only in Conjunction

With the Proletarian Woman Will Socialism Be Victorious

Socialistiska kvinnointernationalen

Vid sekelskiftet 1800/1900 händer det mycket för

feminismen; fler kvinnor organiserar sig, både i

fackföreningar och partiet. Det vinns segrar också. 1891

vinner kvinnliga fabriksarbeterskor lagstadgad 11

timmarsdag. Den första föräldraledigheten för kvinnor var på

plats 1883, men kampen att utvidga den steg för steg drevs

hårt från att varit 4 veckor till 12 veckor vid tiden för första

världskriget. På det parlamentarisk planet vinns också en

del segrar, generellt sett, för arbetare, men de handlar mest

om försäkringsfrågor; olycksfalls-, sjuk- och

pensionsförsäkringar. Inte oviktiga, men typiskt sådana som

även högra delen av det politiska spektrat kan tänka sig.

Sedan seglar frågan om kvinnlig rösträtt upp både i

Tyskland och internationellt.

Clara kom också att spela en ledande roll i den internationella

kvinnorörelsen. Från 1900 hade hon huvudansvaret för att

arrangera kvinnokonferenser som ägde rum vartannat år i

samband med de socialdemokratiska partikongresserna.

Om man klär det i modernt språkbruk skulle man kunna

prata om kvinnoseparatistiska möten parallellt med den

ordinarie kongressen, där de kvinnliga kongressombud och

andra kvinnliga företrädare träffades.



På Claras initiativ gjorde man på samma sätt under Andra

Internationalens ordinarie kongress i Stuttgart 1907. Då

samlades de 59 kvinnorna från 15 olika länder och bildade

Socialistiska kvinnointernationalen. Bland de beslut man

fattade var att ställa krav på partierna att ”de socialistiska

partierna i alla länder har en skyldighet att kämpa energiskt

för införandet av allmän rösträtt för kvinnor”. Och det var

berättigat. Det var inte alla som såg kvinnlig rösträtt som en

principfråga, utan en fråga man kunde kohandla kring,

ungefär som man kan förhandla kring ett lönekrav.

Konferensen beslöt att inrätta ett sekretariat, och detta

skulle vara belägen på Gleichheits redaktion, som samtidigt

tilldelades uppgiften att vara den gemensamma

publikationen för alla medlemsförbund. Under de följande

åren kom denna tidskrift att publicerat mycket material från

den internationella socialistiska kvinnorörelsen. Det här kan

man också se som en hyllning till Clara och hennes

teoretiska och politiska bidrag och hur oerhört betydelsefull

man ansåg att hon var.



Och konferensen var en succé! Så här glatt rapporterade

Alexandra Kollontaj tillbaka efter konferensen:

”Och nu en ny överraskning: från hela världen har

kvinnliga representanter för arbetarklassen samlats för

att skapa med sina förenade ansträngningar ett nytt

vapen för att bekämpa den värld som är fientlig mot

proletariatet. Djärva kvinnor har överträffat alla

förväntningar: gårdagens tysta slav är nu en modig

förkämpe för befrielsen av arbetarklassen.



Kan man tänka sig ett mer besvärande skådespel! Hätska

förlöjliganden regnade ner på huvudena på de kvinnliga

representanterna för arbetarklassen, förlöjliganden som

misslyckades att dölja bourgeoisins verkliga oro.”

https://www.marxists.org/archive/kollonta/1907/is

conferences.htma

Tre år senare hölls den andra internationella konferensen i

Köpenhamn 1910, som upprepade kravet på allmän rösträtt

och antog, på framställan av Clara, en resolution att etablera

en internationell kvinnodag. Redan året efter, i mars 1911,

deltog över en miljon män och kvinnor i Tyskland, Österrike,

Schweiz och Danmark i massaktiviteter på Internationella

kvinnodagen.

Men det var lite spridda skurar; i USA hade man redan 1909

tagit initiativ till nationell kvinnodag, på initiativ av

amerikanska socialistpartiet, som man firade den sista

söndagen i februari och i Europa kom man 1911 överens

om den 19:e mars. Det var först 1913 alla enades om att det

skulle vara 8:e mars.



Nu när vi är framme vid internationella kvinnodagen känns

det lagom att runda av. Dels för att det från 1911 och framåt

finns gott om biografiskt material, vilket det inte gör kring

första hälften av hennes politiska karriär. Från 1900 och

framåt kommer också en ny generation marxistiska

feminister som Rosa Luxemburg och Alexandra Kollontaj

som är ännu mer drivna teoretiskt och politisk, mycket tack

vare Clara Zetkin givetvis.



Clara är dock ingen kandidat för pension vid det här laget.

Hennes fortsatta politiska verksamhet är om möjligt ännu

intensivare; världskrig, kvinnligt fredsarbete, revolution i

Ryssland, revolution i Tyskland och så vidare. Ett ytterligare

bevis på hennes storhet är att hon är en av de första

marxisterna som ser och analyserar vad fascismen är redan 1923. Det fanns de som inte ens efter 1945 kunde

analysera vad fan det var som hände! Eller till och med

idag!

Låt er inspireras av henne!